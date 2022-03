À VOIR : Kim Clavel écrase son adversaire!

Kim Clavel est prête pour la prochaine étape. Après s’être débarrassée sans trop de difficultés de Mariela Ribera Valverde, vendredi soir, au Cabaret du Casino de Montréal, la Québécoise a les yeux rivés sur le championnat des mi-mouches.

La protégée du Groupe Yvon Michel (GYM) a ébranlé rapidement la Bolivienne et a pris le contrôle du centre du ring. Clavel (15-0-0, 3 K.-O.) avait promis plus de puissance et une meilleure défensive. C’est ce qu’elle a servi à Valverde (11-7-0, 8 K.-O.), qui s’est avouée vaincue au terme du quatrième round.

«Je suis restée calme. Je n’ai pas essayé de trop en faire et de la déborder. On est vraiment allé en qualité dans ce combat-là, bouger la tête, pas prendre de coup de poing pour rien, a analysé la boxeuse toujours invaincue. Ils ont décidé d’arrêter au quatrième et c’était une bonne décision pour la santé de Mariela.»

Avant le gala, le promoteur Yvon Michel avait qualifié cet affrontement de «tremplin». C’est ce que Clavel croit aussi, elle qui pourra désormais viser le combat de championnat qu’elle convoite depuis décembre dernier. Après avoir subi une blessure qui l’a forcé à repousser l’affrontement, la Montréalaise a essuyé le refus du clan de Yesenia Gomez, qui ne s’est dit pas prête à se battre en mars.

Selon les informations de Michel, la COVID-19 aurait joué un rôle dans cette histoire, qui a passablement frustré l’aspirante obligatoire. Le promoteur a révélé que la date du 21 avril était déjà confirmée pour ce duel. En cas de pépin, celui-ci pourrait avoir lieu le 5 mai ou en juin.

«Le 21 avril c’est cool, mais le 5 mai, c’est le "Cinco de Mayo" et probablement que beaucoup de Mexicains vont être à l’écoute, a indiqué Clavel. Ça va être grandiose. Peu importe, on va être prêt, on va faire ce qu’il faut.»

