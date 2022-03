«XI MTL Extra»: classez ces trois défenseurs d’impact

Avec l’ancien entraîneur adjoint et directeur de l’Académie de l’Impact, Philippe Eullaffroy, Frédéric Lord et Patrice Bernier s’amusent dans le balado «XI MTL Extra» à classer en ordre d’importance trois légendes défensives du club : Laurent Ciman, Alessandro Nesta et Matteo Ferrari.

Lequel des trois a le plus marqué les esprits à Montréal? Lequel a offert les meilleures performances et dans quel contexte? Découvrez leur choix dans le balado «XI MTL Extra»: