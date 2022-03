«Si tu n’as pas un choix de 1re ronde, tu ne le bouges pas»

L’attaquant finlandais des Canadiens de Montréal Artturi Lehkonen ne laisse personne indifférent en ce moment. Et la valeur du joueur d’avant sur le marché des transactions a également probablement augmenté en raison de ses récentes performances.

Avec six buts et huit points à ses cinq derniers matchs, Lehkonen n’est surpassé que par le toujours dangereux Auston Matthews, des Maple Leafs de Toronto, et Jason Robertson, des Stars de Dallas, dans la catégorie des buteurs depuis le 26 février, qui ont obtenu sept réalisations.

«Depuis le début de ce voyage, le Canadien a eu trois victoires et deux défaites, a souligné le journaliste du Journal de Montréal Jonathan Bernier de passage à l’émission JiC, jeudi, sur les ondes de TVA Sports. Et un des ingrédients de la recette de Martin St-Louis, c’est Artturi Lehkonen.

«[...] Il est le deuxième buteur de l’équipe et deuxième pointeur de l’équipe. Depuis le 26 février, en six matchs, il a marqué six buts. Il est dans les meilleurs buteurs de la ligue. Seuls Auston Matthews et Jason Robertson sont devant lui.

«Et du côté défensif, il est le seul joueur des Canadiens à avoir un différentiel positif dans ceux qui ont joué 18 matchs et plus.»

Et même si le moulin à rumeurs tourne assez rapidement en ce moment, le Finlandais de 26 ans ne semble pas s’en faire outre mesure.

«Il n’a pas l’air de s’en faire avec les rumeurs de transactions qui le concernent, car il est de plus en plus sur le spotlight, a continué Bernier. [...] La différence est que l’an dernier, à ce temps-ci, il a était dans les estrades sept matchs sur huit. À l’approche de la date limite des transactions, c’était un peu moins intéressant pour les autres DG de la ligue.»

Jean-Charles Lajoie, de son côté, semble assez convaincu dans ses demandes si une autre équipe désire mettre la main sur les services de Lehkonen.

«Si tu n’as pas un choix de première ronde, tu ne le bouges pas, c’est ça la vérité», a-t-il indiqué sans détour.

