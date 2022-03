Cette semaine aux «Anti-Pods de la Lutte», Kevin et Pat reviennent sur l’événement de la WWE présenté à Laval dimanche dernier et prennent le temps de remercier tous les Anti-Fans qu’ils y ont rencontrés.

Aussi, les deux acolytes discutent de ce qui va se passer à WrestleMania entre Kevin Owens et Steve Austin, de l’achat de ROH par Tony Khan et de l’événement spécial AEW Revolution. Tout ça et bien plus dans un autre épisode à ne pas manquer! À écouter ici: