LNH: des contrats devenus lourds et encombrants

Shea Weber ne sera pas le premier joueur dont la carrière est terminée à changer d’adresse. Le premier cas qui vient à l’esprit est toujours celui de Chris Pronger, échangé trois ans et demi après son dernier match et deux jours avant l’annonce de son admission au Temple de la renommée.

Il s’agit évidemment du cas le plus extrême. Parlant d’extrême, on ne peut passer sous silence la valse du contrat de David Clarkson, transigé trois fois en quatre ans. Pas lui, son contrat.

Le plus cocasse dans l’histoire, c’est que le contrat du gros attaquant s’est conclu à Toronto, au même endroit où il avait été signé, l’erreur du départ s’étant finalement transformée en atout pour créer une portion de l’espace nécessaire pour remettre Mitch Marner sous contrat. Faut le faire !

Toutefois, le cas qui se rapproche le plus de celui du capitaine du Canadien est celui de Marian Hossa. Tout comme Weber, il restait plusieurs saisons au contrat du Slovaque lorsque celui-ci a été forcé à l’inactivité en raison d’une maladie de peau. Son salaire était comparable, quoique de 2,5 M$ moins élevé.

Or, la transaction conclue entre les Blackhawks et les Coyotes avait impliqué sept joueurs et deux choix au repêchage. Du lot, essentiellement composé de joueurs d’utilité, les Hawks avaient mis la main sur MacKenzie Entwistle. Un bel espoir, certes, mais loin des grosses pointures comme Nick Suzuki ou Cole Caufield.

Encore les Coyotes?

D’ailleurs, les Coyotes ont été impliqués dans quatre des 11 transactions illustrées ci-après. Les acquisitions de Pronger, de Hossa, de Pavel Datsyuk et d’Andrew Ladd visaient strictement à permettre à l’organisation de respecter les exigences du plancher salarial. En passant, de ce quatuor, seul Ladd a porté l’uniforme des Coyotes.

Puisque Phil Kessel (6,8 M$), Loui Eriksson (6 M$), Anton Stralman (5,5 M$) et Antoine Roussel (3 M$) feront partie du groupe de joueurs autonomes qui pourraient ne pas revenir, on peut présager que les Coyotes flirteront avec le plancher, fixé à 60,2 M$. Est-ce que Bill Armstrong aura les mains liées en raison du fait que les Coyotes disputeront leurs trois prochaines saisons dans un amphithéâtre de 5000 places ? Possible.

Advenant le cas, Kent Hughes et lui pourraient jaser.

LOURDS CONTRATS DE JOUEURS BLESSÉS À LONG TERME

DAVID CLARKSON | NATHAN HORTON

Nathan Horton n’a pas disputé un seul match depuis la saison 2013-2014. Il reste alors cinq ans à son contrat prévu pour sept (5,3 M$ par saison). De leur côté, les Maple Leafs regrettent amèrement l’entente de sept ans (5,25 M$) consentie à David Clarkson deux saisons plus tôt.

26 février 2015

Toronto à Columbus

- David Clarkson

Columbus à Toronto

- Nathan Horton

Conclusion : Les Leafs se sortent ainsi de l’un des pires contrats de l’histoire et peuvent placer les 5,3 M$ de Horton sur la liste des blessés à long terme. De leur côté, les Blue Jackets peuvent mettre un chandail sur le dos d’un joueur qui gagne 5,25 M$. Malheureusement, l’expérience tournera au vinaigre.

Crédit photo : Getty Images/AFP

DAVID CLARKSON (ENCORE)

Victime d’une blessure au dos ayant mis fin à sa carrière, il a été inactif au cours de la dernière saison et n’a disputé que 23 matchs lors de la campagne précédente. Les Blue Jackets souhaitent se débarrasser des trois saisons (5,25 M$ chacune) qui restent à son contrat.

21 juin 2017

Columbus vers Vegas

- David Clarkson

- Choix de 1er tour en 2017

- Choix de 2e tour en 2019

Vegas vers Columbus

- Considérations futures

Conclusion : Les Golden Knights rendent service aux Blue Jackets et voient l’occasion d’augmenter leur banque de choix au repêchage. Il s’agit de l’une des nombreuses transactions de George McPhee pour son équipe d’expansion.

DAVID CLARKSON (POUR LA 3e FOIS)

Accotés au plafond salarial, les Leafs rapatrient son contrat auquel il reste une saison à 5,25 M$ dans le but de le placer sur la liste des blessés à long terme et de se créer un espace sous le plafond grâce à l’allègement obtenu. La boucle est donc bouclée.

23 juillet 2019

Vegas à Toronto

- David Clarkson

- Choix de 4e ronde en 2020

Toronto à Vegas

- Garret Sparks

Conclusion : Cette transaction, ajoutée au placement du nom de Nathan Horton sur la liste des blessés à long terme, a permis aux Leafs d’obtenir l’allègement nécessaire pour mettre Mitch Marner sous contrat. Ce dernier signera une entente de six ans (65,4 M$) avec les Leafs quelques mois plus tard.

Crédit photo : Johany Jutras / JdeM

CHRIS PRONGER

Il a joué son dernier match le 19 novembre 2011. Il a tout de même été impliqué dans une transaction, près de trois ans et demi plus tard. D’ailleurs, cette transaction est survenue deux jours avant l’annonce de son admission au temple de la renommée.

27 juin 2015

Philadelphie à Arizona

- Chris Pronger

- Nicklas Grossmann

Arizona à Philadelphie

- Sam Gagner

- Choix de 4e ronde en 2016

Conclusion : Un échange de bons procédés. Pronger avait un salaire de base de 575 000 $ pour deux autres saisons, mais une empreinte de 4,935 M$ sous le plafond de 52,8 M$. Pour le propriétaire des Coyotes, il s’agissait d’une situation parfaite pour atteindre le plancher sans dépenser pour le propriétaire. Pour les Flyers, on se faisait de la place sous le plafond.

Crédit photo : Martin Chevalier / Le Journal de

MARIAN HOSSA

Au moment de la transaction, il n’a pas joué depuis un an. Il lui reste alors trois ans de contrat à 5,275 M$ chacune.

Chicago à Arizona

- Marian Hossa

- Vinnie Hinostroza

- Jordan Oesterle

- Choix de 3e tour 2019

Arizona à Chicago

- Andrew Campbell

- Marcus Kruger

- Jordan Maletta

- MacKenzie Entwistle

- Choix de 5e tour en 2019

Conclusion : Les Coyotes heureux d’atteindre le plancher. Et puisque le réel salaire de 1 M$ de Hossa est assuré à 80 %, il ne coûte que 200 000 $ par saison. À l’inverse, les Hawks peuvent se débarrasser d’un contrat et retrancher 4,65 M$ sur leur masse salariale. Du donnant-donnant.

Crédit photo : AFP

RYAN CALLAHAN

Le Lightning souhaite remettre Brayden Point sous contrat. Il reste alors un an à l’entente de Callahan (5,8 M$), inactif au cours de la saison précédente.

30 juillet 2019

Tampa à Ottawa

- Ryan Callahan

- Choix de 5e tour en 2020

Ottawa à Tampa

- Mike Condon

- Choix de 6e tour 2020

Conclusion : Une transaction gagnant-gagnant. Ottawa va chercher un salaire contre un gardien qui ne jouera plus. En plus, en raison de l’assurance de 80 %, Callahan ne coûte que 940 000 $ aux Sénateurs. Tampa obtient Condon à 41 % du salaire de Callahan (économie de 3,4 M$).

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

LOURDS CONTRATS DE JOUEURS ACTIFS

PATRICK MARLEAU

Il lui reste une année de contrat à une empreinte de 6,25 M$. Toronto a désespérément besoin d’espace sous son plafond pour négocier de nouvelles ententes avec ses jeunes vedettes. Les Hurricanes attendent les Leafs de pied ferme.

22 juin 2019

Toronto à Caroline

- Patrick Marleau

- Choix de 1er tour en 2020

- Choix de 7e tour en 2020

Caroline à Toronto

- Choix de 6e tour en 2020

Conclusion : Avec le choix de premier tour acquis, ils ont repêché Seth Jarvis, devenu aujourd’hui l’un de leurs plus beaux espoirs. Le contrat de Marleau a été racheté dans les semaines suivantes.

Crédit photo : AFP

TYLER JOHNSON

Son contrat est encore valide pour trois saisons. Le Lightning, qui vient de faire des acrobaties tout l’hiver pour se conformer au plafond, souhaite régler une partie du problème.

27 juillet 2021

Tampa Bay à Chicago

- Tyler Johnson

- Choix de 2e tour en 2023

Chicago à Tampa Bay

- Brent Seabrook

Conclusion : Les Hawks rendent service au Lightning en lui permettant de sortir le contrat de Johnson de sa masse salariale. Tampa prend un contrat plus cher, mais peut l’abriller en plaçant le nom de Seabrook sur la liste des blessés à long terme. Par contre, ça lui coûte un choix de 2e tour.

Crédit photo : AFP

ANDREW LADD

Il reste deux ans de contrat à 5,5 M$ chacun. Il n’a joué que quatre matchs LNH en 2019-2020 (34 dans la LAH) et un match dans LAH en 2020-2021. Les Islanders veulent retirer ce boulet pour avoir plus de latitude pour mettre sous contrat Adam Pelech et Anthony Beauvillier.

17 juillet 2021

Islanders à Arizona

- Andrew Ladd

- Choix de 2e tour en 2021

- Choix de 2e tour en 2022

- Choix conditionnel de 3e tour en 2023

Arizona à Islanders

- Considérations futures

Conclusion : En retour de l’acquisition de trois choix, les Coyotes ont rendu service aux Islanders. Contrairement à Hossa et à Datsyuk, Ladd a joué pour les Coyotes (42 matchs cette saison). D’ailleurs, s’il joue un match durant la saison 2022-2023, cela viendra confirmer le choix de 3e tour de 2023.

Crédit photo : AFP

PAVEL DATSYUK

Bien qu’il reste une saison à son contrat (7,5 M$), il vient d’annoncer son départ de la LNH vers la KHL. Par conséquent, les Red Wings souhaitent s’en départir pour entrer dans le derby Steven Stamkos.

25 juin 2016

Detroit à Arizona

- Pavel Datsyuk

- Choix de 1er tour en 2016

Arizona à Detroit

- Joe Vitale

- Choix de 1er tour en 2016

- Choix de 2e tour en 2016

Conclusion : On gagne des deux côtés. Les Coyotes soulagent les Red Wings de 7,5 M$ en faisant les premiers pas, sur le parquet du repêchage, après l’annonce de la 13e sélection. L’inversion de choix entre les Red Wings et les Coyotes permet à ces derniers de s’avancer de quatre rangs.

Crédit photo : PIERRE-PAUL POULIN/JOURNAL DE MONTRÉAL/AGENCE QMI

STEVE MASON

Les Jets souhaitent garder Paul Stastny, qu’ils ont acquis à l’approche de la date limite des transactions. Pour ce faire, ils doivent faire de la place sur leur masse salariale. Il reste alors une saison au contrat de Mason (4,1 M$).

30 juin 2018

Winnipeg à Montréal

- Steve Mason

- Joel Armia

- Choix de 7e tour en 2019

- Choix de 4e tour en 2020

Montréal à Winnipeg

- Simon Bourque

Conclusion : Marc Bergevin fait une fleur à Kevin Cheveldayoff en le soulageant de ce salaire. Il rachète le contrat de Mason dans la même journée. Paul Stastny finira par signer à Vegas (avant de revenir deux ans plus tard). Bourque n’a jamais joué pour l’organisation des Jets.