À VOIR: Stamkos se fait justice

Les fils se sont touchés pour le capitaine du Lightning en fin de troisième.

Quelques minutes auparavant, Sean Monahan y était allé d'une mise en échec dans le dos du 91, qui n'a vraiment pas apprécié, et a veillé à lui faire savoir dès sa prochaine présence à l'aide de ses poings.

Un jeu anodin impliquant le juge de ligne Jesse Marquis a aussi retenu l'attention durant la rencontre. Celui-ci, qui a été atteint violemment à la tête par une tentative de dégagement de Trevor Lewis, a dû être remplacé par un arbitre de réserve; scène qu'on voit plutôt rarement.

Plus tard dans la rencontre, c'est Blake Coleman qui va vu un tir de Mikhail Sergachez dévier sur son bâton et s'insérer rapidement sous sa visière. Il a dû quitter la rencontre. Il faut dire que ce n'était pas le match idéal pour ceux qui ont froid aud yeux.

En ce qui a trait au hockey, Johnny Gaudreau a sonné la charge pour les Flames avec un tour du chapeau pour porter son total de buts à 26 cette saison. Ses 77 points sont toujours bons pour le 5e rang des marqueurs à l'échelle de la Ligue Nationale de Hockey.

Il s'agit d'une autre victoire convaincante pour l'équipe la plus « hot » présentement, qui on le rappelle, avait défait l'Avalanche au Colorado samedi dernier. Ils sont plus que jamais de sérieux aspirants aux grands honneurs.

Vous pouvez voir plus bas les faits saillants de 11 autres matchs disputés mardi soir dans la LNH.

Blackhawks (3) c. Bruins (4)

Golden Knights (1) c. Sabres (3)

Avalanche (0) c. Hurricanes (2)

Ducks (1) c. Predators (4)

Blue Jackets (0) c. Islanders (6)

Coyotes (5) c. Maple Leafs (4) Prol.

Rangers (2) c. Blues (6)

Wild (6) c. Red Wings (5) T.A.B.

Jets (2) c. Devils (1)

Flyers (3) c. Panthers (6)

Kraken (3) c. Senateurs (4) Prol.