Un retour à la maison attendu pour Lauzon

Le défenseur québécois du Kraken de Seattle Jérémy Lauzon reviendra jouer à Montréal pour une première fois en deux ans, samedi prochain.

Deux jours plus tôt, c'est à Ottawa que l'Abitibien sera en action. Et il devrait être fort bien soutenu lors des deux matchs.

«Ça fait deux ans que je n'ai pas joué à Montréal, donc ça va être le "fun" de jouer devant ma famille et mes amis», a-t-il expliqué, mercredi à «JiC».

«J'ai une trentaine de personnes qui viennent à Ottawa et probablement la même chose à Montréal», a également mentionné le robuste arrière de 24 ans.

Le Kraken va de mieux en mieux depuis quelques temps et risque de donner une solide opposition au CH, samedi soir.

«On n'a pas eu le meilleur début de saison, le dernier mois a été difficile, mais dernièrement on a joué du bon hockey, on a joué contre des grosses équipes comme la Caroline et Toronto on a tenu notre bout», a observé Lauzon.

Voyez l'entretien complet en vidéo principale.