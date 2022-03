Place aux joueurs autonomes dans la NFL

Maintenant que la date limite pour remettre les étiquettes de joueur de concession est chose du passé dans la NFL, c’est l’ouverture du marché des joueurs autonomes qui retiendra l’attention des amateurs du ballon ovale dans les prochains jours.

Les équipes du circuit Goodell pourront amorcer des négociations avec les athlètes dès lundi prochain, mais aucun contrat ne pourra être signé avant le mercredi 16 mars.

Voici cinq footballeurs qui attireront la convoitise de nombreux clubs :

J.C. Jackson – Demi de coin

Lors des deux dernières saisons de la NFL, personne n’a réussi plus d’interceptions que J.C. Jackson. L’auteur de 17 larcins en 2020 et 2021 a récemment goûté à la médecine de l’entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick. Il n’a ainsi pas été en mesure d’obtenir le contrat qu’il souhaitait avec les «Pats». Il ne serait pas surprenant que l’athlète de 26 ans fasse sauter la banque et devienne le joueur le mieux rémunéré à sa position dans la NFL.

* Autres demis de coin intéressants : Carlton Davis / Stephan Gilmore / Joe Haden

Terron Armstead – Bloqueur

Les bloqueurs à gauche élite sont une denrée rare et il est presque exceptionnel que l’un d’entre eux se retrouve sur le marché des joueurs autonomes. Ça semblera être le cas avec Terron Armstead en 2022. Plusieurs équipes lanceront une perche à l’homme de 30 ans, même si son âge et sa tendance à souvent être blessé rebuteront quelques formations.

* Autres joueurs de ligne offensive intéressants : Brandon Scherff (G) / Ryan Jensen (C) / Laken Tomlinson (G) / Trent Brown (B)

Chandler Jones – Edge rusher

Il y aura beaucoup de chasseurs de quarts-arrière disponibles sur le marché cette année. Parmi ceux-ci, Chandler Jones mérite d’obtenir une grosse augmentation de salaire. En 2022, il a amassé 10,5 sacs du quart et un total de 41 plaqués en 15 rencontres. Le vétéran de 32 ans a récolté un minimum de 10 sacs six fois lors des sept dernières campagnes de la NFL.

* Autres edge rushers intéressants : Von Miller / Haason Reddick / Jadeveon Clowney / Melvin Ingram

Marcus Williams – Maraudeur

Marcus Williams n’est peut-être pas le plus flamboyant, mais il est drôlement efficace. Le maraudeur de 25 ans n’a pas raté beaucoup de matchs des Saints de La Nouvelle-Orléans depuis que ceux-ci l’ont repêché en deuxième ronde (42e au total) de l’encan de 2017. En 76 parties en carrière, il a réussi 320 plaqués, 15 interceptions et défendu 38 tentatives de passes.

* Autres maraudeurs intéressants : Tyrann Mathieu / Quandre Diggs

Allen Robinson – Receveur de passes

Le vétéran de 28 ans vient de connaître sa pire saison en carrière dans la NFL, mais il voudra assurément rebondir. Reconnu comme un joueur constant dans les dernières années, Allen Robinson pourrait faire des ravages avec un bon quart-arrière. L’ancien des Bears de Chicago et des Jaguars de Jacksonville a obtenu plus de 1000 verges de gain à trois reprises dans sa carrière, dont deux fois lors des trois dernières années.

* Autres receveurs de passes intéressants : JuJu Smith-Schuster / Odell Beckham fils / Michael Gallup / Christian Kirk