Dossier Price : «l’objectif, c’est...»

Carey Price, qui se remet toujours d’une opération au genou subie le 23 juillet dernier, n’a toujours pas joué en cette saison 2021-2022.

Selon ce que rapporte Renaud Lavoie, les plus récentes nouvelles concernant le no 31 des Canadiens sont toutefois excellentes.

Notre informateur a dévoilé certains détails encourageants, mercredi, à «JiC».

«Carey ne va pas bien juste un peu... Il va très bien! Aujourd’hui, il a reçu des lancers à l’entraînement et il est resté sur la glace pendant 45 minutes. On ne parle plus des petites séances de 10-15 minutes d’il y a quelques semaines! Tout ça veut dire qu’à moins que l’enflure revienne, Carey Price jouera au hockey cette année.

«Il a atteint un autre niveau dans sa réadaptation. Auparavant, son genou était beaucoup trop enflé pour qu’il puisse se rendre là. L’objectif, pour Carey Price, c’est un retour au jeu à quelque part au mois d’avril. On a encore du temps, mais Carey veut vraiment jouer au hockey en avril.»

Price, qui a 34 ans, s’était inscrit au programme d'aide des joueurs de la LNH le 7 octobre dernier. Il avait choisi cette avenue pour régler un problème de consommation.

Physiquement, tout indiquait alors qu’il n’était pas loin d’un retour. Mais on connait la suite : de nombreux pépins au niveau de son genou ont forcé le cerbère à retarder sa réadaptation.

Price écoule actuellement la quatrième année d'un contrat de huit saisons avec le CH. Son impact sur la masse salariale du club est de 10,5 millions $.

Le gardien originaire d’Anahim Lake en Colombie-Britannique compte 360 gains dans la LNH.

Joel Edmundson : que se passe-t-il?

Renaud Lavoie a également abordé le mystérieux cas de Joel Edmundson, dont on croyait le retour au jeu imminent il y a quelques jours. Il n’a pourtant toujours pas enfilé l’uniforme bleu, blanc et rouge cette saison.

«Joel Edmundson aurait pu jouer samedi, mais on s’est dit, chez le CH, que ce n’était peut-être pas la meilleure idée de le faire revenir face aux Oilers. Il devait jouer ce soir contre Vancouver, mais il porte depuis hier un chandail sans contact et ne jouera pas. Ce n’est pas une bonne nouvelle. On me dit qu’il devrait finalement voir de l’action samedi, mais si ce n’est pas le cas, il faudra recommencer à être inquiet....»

