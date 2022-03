Discrimination raciale: Brian Flores ne veut pas de l’arbitrage

Critiquant la transparence de l’arbitrage, Brian Flores a demandé à la NFL de rejeter la demande des Dolphins de Miami d’y avoir recours et de laisser le litige se régler en cour.

Flores, actuellement adjoint de la défensive et des secondeurs chez les Steelers de Pittsburgh, a intenté au mois de février une poursuite contre le circuit, les Dolphins, les Broncos de Denver et les Giants de New York, réclamant un recours collectif pour des pratiques d’embauches qu’il estime discriminatoires.

L’homme noir affirme notamment avoir été impliqué dans une fausse entrevue ayant uniquement pour but de respecter la règle Rooney. Cette dernière, mise en place dans la NFL en 2003, requiert que chaque équipe qui cherche à pourvoir le rôle d’entraîneur-chef, de coordonnateur et de directeur général fasse passer une entrevue à au moins un candidat d’une minorité visible.

«L'arbitrage n'est pas transparent, a écrit son avocat Douglas Wigdor dans une lettre adressée au commissaire Roger Goodell. En effet, l'arbitrage est par sa nature même un processus secret qui se déroule à huis clos et à l'abri des regards du public. Le manque de transparence dans l'arbitrage ne sert qu'à maintenir le statu quo.»

Flores reproche également aux Dolphins de l’avoir congédié après qu’il eut refusé d’accepter de perdre en échange de 100 000 $ par revers. Il espère maintenant que Goodell renoncera à l’arbitrage ou que l’équipe floridienne retirera sa demande auprès du circuit.