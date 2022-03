CH: qui garder entre Drouin et Hoffman?

La date limite des transactions approche à grands pas dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Vous êtes Kent Hughes et vous ne pouvez garder qu’un seul joueur entre Mike Hoffman et Jonathan Drouin. Vers qui vous tournez-vous?

La question a été posée aux journalistes Nicolas Cloutier et Anthony Martineau dans le cadre du segment «Les recrues» présenté lors de l’émission «JiC».

Martineau a été le premier à se prononcer, jetant son dévolu sur «la fierté de Ste-Agathe».

«On semble oublier qu’au moment de se blesser, Jonathan Drouin était celui qui présentait la meilleure moyenne de points par match chez les Canadiens de Montréal. Je suis curieux de savoir ce qu’un gars comme lui, qui est probablement l’un des plus agiles de la LNH en possession de rondelle, pourrait faire en confiance et au sein du système plus permissif de Martin St-Louis. Jeff Gorton et Kent Hughes avaient parlé de vouloir une équipe rapide et axée sur les habiletés. En Jonathan Drouin, tu retrouves un gars de 26 ans qui coche les deux cases.»

Le journaliste a également vanté les qualités sans la rondelle du Québécois.

«S’il ne produit pas, et ça c’est à souligner, le no 92 peut quand même aider l’équipe sur plusieurs plans. C’est un joueur très efficace sur l’échec-avant qui est capable de créer des revirements. C’est un étudiant de la game qui a beaucoup amélioré l’intensité de ses replis défensifs, surtout depuis deux ans. Et puisqu’il est question d’un débat Drouin-Hoffman, je vous dirai ceci : Jonathan Drouin a cinq ans de moins que Mike Hoffman. Et Hoffman a malheureusement prouvé plus souvent qu’autrement que s’il ne marque pas au cours d’un match, il est nuisible aux Canadiens.»

Hoffman, une valeur plus prévisible?

Nicolas Cloutier a alors pris la parole, mentionnant pencher du côté d’Hoffman pour plusieurs raisons.

«Il y a un problème pour moi et c’est que je sais exactement ce que j’obtiens de Mike Hoffman, mais je ne peux pas en dire autant de Jonathan Drouin. Est-ce que c’est un gars qui va t’aider sur le 1er, le 2e, le 3e trio? Un gars qui va produire à 5 contre 5 ou en avantage numérique? Mike Hoffman, je sais c’est qui. C’est un gars qui a des carences défensives. Un gars qui ne va pas nécessairement produire à forces égales. Mais je sais qu’avec un homme en plus, il va marquer des buts.

Cloutier a poursuivi.

«Aussi, je dirais que Jonathan Drouin a manqué 80 matchs depuis 2019-2020, tandis que Hoffman en a raté seulement 19. Je pense que Hoffman est une valeur plus connue, plus prévisible. Je pense que si tu acceptes que Hoffman n’est pas une présence dans ton vestiaire, n’est pas une présence défensive non plus, mais que c’est un gars qui va marquer des buts en avantage numérique, tu peux faire un bout avec lui. Son contrat est d’ailleurs un peu moins imposant que celui de Drouin (du point de vue du salaire annuel).»

Voyez le segment complet en vidéo principale.