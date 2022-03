Carson Wentz changerait (encore) d’équipe

Les Colts d’Indianapolis auraient échangé le quart-arrière Carson Wentz aux Commanders de Washington, mercredi.

Selon ce qu’a avançait le réseau ESPN, la formation de la capitale américaine aurait déboursé quelques choix au repêchage, dont deux de troisième ronde, pour mettre la main sur le pivot de 29 ans.

Pour le moment, aucune des deux équipes de la NFL n’a confirmé la transaction.

Les Colts avaient fait l’acquisition de Wentz des Eagles de Philadelphie en février 2021, et ce, en retour d’une sélection de troisième ronde en 2021 et d’un choix de première ronde conditionnel en 2022.

À son unique campagne avec le club de l’Indiana, le produit de North Dakota State a complété 62,4% des passes qu’il a tentées pour 3563 verges et 27 touchés.

Il n’a pas été en mesure de mener son équipe en éliminatoires, malgré une fiche 9-8. Wentz a été particulièrement mauvais lors du dernier match des siens en saison régulière, soit un revers de 26-11 contre les Jaguars de Jacksonville. Cela a privé les Colts de participer à l’après-saison.

De leur côté, les Commanders – appelés l’équipe de football de Washington à l’époque – ont terminé la campagne 2021 avec un dossier de 7-10 et ont ainsi raté les éliminatoires pour une cinquième fois en six saisons. Les quarts-arrière Taylor Heinicke, Ryan Fitzpatrick, Kyle Allen et Garrett Gilbert ont tous joué pendant au moins un match derrière le centre du club de Washington en 2021.