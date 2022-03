André Tourigny dévoile son héros obscur

Lorsque l’homme fort Liam O’Brien a obtenu une prolongation de contrat avec les Coyotes de l’Arizona, dimanche, la nouvelle est passée sous le radar. Mais aux yeux de l’entraîneur-chef André Tourigny, cette prolongation était primordiale.

À 27 ans, O’Brien n’a disputé que 66 parties dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Trente-sept de celles-ci ont eu lieu cette saison, au cours desquelles le joueur de centre canadien a totalisé deux buts, trois points et... 106 minutes de pénalité. Il domine d’ailleurs au sein du circuit dans cette dernière catégorie. Il a par ailleurs pris part à 10 batailles, un autre sommet dans cette campagne 2021-2022.

Dans une ligue où les combats sont en perte de vitesse, le contrat de deux ans à un seul volet octroyé par le directeur général Bill Armstrong semble généreux, surtout en vertu de la fiche offensive d’O’Brien. Il apporte toutefois bien plus que ce qu’on peut constater uniquement avec les feuilles de pointage.

Arrivé en poste au début de la campagne avec l’énorme mandat de mettre en place une nouvelle culture au début d’un nouveau processus de reconstruction en Arizona, Tourigny a vite fait part de ses attentes aux joueurs. Et O’Brien est l’un de ses piliers dans cette tâche.

«Lorsque nous parlons de changement de culture et du type de culture que nous voulons avoir, je crois que "O.B." cadre parfaitement, a expliqué Tourigny selon le site officiel de l’équipe. C'est un excellent coéquipier. Il a une mentalité d'équipe et personne n'a travaillé plus fort que lui sur ou hors de la glace. Vous ne trouverez personne qui a quelque chose de négatif à dire sur lui, et je pense que nous sommes une équipe différente quand il est dans la formation.»

«Il apporte de la robustesse, de l’intensité, de la concentration et le sentiment d’urgence lors de chaque match.»

Prochaine étape

Si O’Brien est un exemple d’éthique de travail et qu’il est capable de jeter les gants pour défendre ses coéquipiers, O’Brien souhaite maintenant en faire plus. Fier de son apport, il estime maintenant que la tranquillité d’esprit gagnée avec ce nouveau contrat lui permettra de se concentrer sur la suite de sa carrière.

«Je pense que quand [la situation contractuelle] est réglée, ça élimine beaucoup de questions dans votre esprit, a avoué O'Brien. Cela vous permet simplement de sauter sur la glace et de jouer. La prolongation aide vraiment.»