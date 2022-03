«Les gars ont du fun» - Alex Burrows

Le Canadien de Montréal aura besoin d’un effort collectif pour remporter un huitième gain à ses neuf derniers matchs mercredi, contre les Canucks de Vancouver.

Parmi les joueurs qui se sont mis à rayonner depuis le début de l’ère Martin St-Louis, on compte certainement le Québécois Laurent Dauphin. Le natif de Repentigny a inscrit deux buts et sept points en 24 rencontres cette saison et pilote présentement un trio complété par Brendan Gallagher et Mike Hoffman.

«C’est important d’avoir de la continuité, a indiqué Dauphin aux journalistes, mardi. Ce sont deux vétérans [avec qui] je suis rendu à l’aise. La confiance joue un grand rôle là-dedans.»

Avec le retour imminent dans la formation de plusieurs vétérans à l’attaque, dont Christian Dvorak et Paul Byron, la place de Dauphin pourrait être menacée.

«Ça va dépendre du coach, mais je suis content de mon jeu présentement», a-t-il enchaîné.

L’entraîneur adjoint Alex Burrows n’a d’ailleurs eu que des bons mots pour son nouveau collègue Martin St-Louis.

«Tous les jeunes dans notre équipe l’ont regardé en grandissant, c’est comme une idole [pour eux], a-t-il louangé. Travailler avec lui présentement, c’est un privilège et je suis vraiment choyé. Il parle très bien, il a des idées nouvelles.»

Selon Burrows, le plus gros changement entre le CH des dernières semaines et celui des bas-fonds du circuit s’est effectué sur le plan de la philosophie.

«C’est une continuité de ce que Jeff [Gorton] et Kent [Hughes] ont amené depuis le début. [...] Les gars ont du fun, ils travaillent les uns pour les autres et ont adhéré à la nouvelle philosophie.»

Le Tricolore affrontera au Rogers Arena une équipe revigorée en pleine course pour une place en séries éliminatoires. Les Canucks ont gagné leurs deux dernières parties et sept de leurs 10 dernières joutes.

«On est confiant en nos moyens. On est excité pour le match de demain et chaque match on pense qu’on a une chance de gagner», a conclu Dauphin.