«Ça m'a fait chaud au cœur» - Chantal Machabée

Il y a deux mois, Chantal Machabée a été nommé vice-présidente des communications hockey des Canadiens de Montréal.

L'ancienne journaliste ne s'attendait vraiment pas à une telle offre du Tricolore, mais elle ne s'attendait surtout pas à une telle réaction des joueurs à son arrivée dans le vestiaire.

«J'ai tellement été bien accueillie par l'équipe, par les joueurs, ça m'a fait chaud au cœur, a-t-elle dit, mardi, lors d'une entrevue avec Elizabeth Rancourt à L'après-match LNH.

«Le premier gars que j'ai rencontré quand je suis arrivée à Brossard à ma première journée, c'est Carey Price. Il est venu me féliciter et me souhaiter la bienvenue dans l'équipe.

«J'ai été accueillie à bras ouverts et ça m'a surpris beaucoup parce qu'au début je me disais que ce ne serait peut-être pas facile, mais les gars sont très fins, on parle de plein de choses.»

