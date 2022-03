Un nouveau départ pour Léandre Bouchard

Fort de son premier titre national chez les élites, Léandre Bouchard roulera sous de nouvelles couleurs cette saison sur le circuit de la Coupe du monde de vélo de montagne.

Après trois saisons au sein de la formation québécoise Pivot Cycles-OTE, Bouchard se joint à la nouvelle équipe Foresco Holding Proco RL Pro pour une période de trois ans qui doit culminer avec sa participation aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

Bouchard et son coéquipier Victor Verreault seront les deux seuls coureurs de la formation du Saguenay Lac-Saint-Jean. En prévision des nationaux en septembre dernier à Baie-Saint-Paul, les deux amis s’étaient entraînés ensemble.

Bouchard avait remporté l’or après les deuxièmes positions en 2018 et 2019 alors que Verreault avait mérité l’argent chez les U-23. Il fait le saut dans la catégorie élite cette année.

«Au sein d’une plus petite équipe, j’aurai droit à un encadrement plus personnalisé, a-t-il expliqué. J’avais un bon soutien l’an dernier, mais parfois partiel. Cette année, j’aurai du soutien à toutes les courses.»

Surprises

Bouchard sait que partir une nouvelle équipe comporte son lot de surprises.

«Au sein d’une nouvelle équipe, il y a de petites craintes, a-t-il reconnu, mais on va apprendre et grandir ensemble. Il y aura du rodage à faire, mais l’objectif est d’atteindre notre apogée pour les Jeux de 2024. Avec Pivot Cycles-OTE, il y avait aussi des incertitudes qui me chicotaient.»

«Je suis plus en contrôle de mon avenir, poursuit celui qui a terminé au 27e rang lors des Jeux de Rio en 2016. Mes partenaires se sont engagés pour trois ans. Nous sommes à la recherche de quelques autres partenaires pour boucler le budget, mais ça se passe bien.»

Débarqué en Italie il y a quelques jours, Bouchard a pris le départ d’une première course, dimanche, au cours de laquelle il a terminé en neuvième place.

Le coureur d’Alma sera en action dans une autre étape du circuit italien le 12 mars avant de prendre la direction de Marseille pour une dernière course de préparation le 20 mars avant le début de la Coupe du monde qui aura lieu du 8 au 10 avril à Petropolis au Brésil.

«J’ai occupé le premier rang pendant les 10 ou 15 premières minutes. C’était pas mal excitant. J’ai bataillé avec le champion d’Europe. Je veux me frotter à des coureurs de ce calibre le plus souvent possible.»

Objectifs élevés

Le coureur de 29 ans a de grands objectifs pour la saison de Coupe du monde.

«Je veux obtenir mon premier top 10 en carrière. Ma nouvelle équipe va m’aider à atteindre mes objectifs. Je vise aussi un podium, mais je me concentre surtout à obtenir un top 10. C’est une mission tout à fait possible.»

Bouchard entend participer à la très grande majorité des étapes de la Coupe du monde. Absente du Canada depuis deux ans en raison de la pandémie, la Coupe du monde sera de retour au Mont-Sainte-Anne en août.

«Nous avons eu une Coupe du monde l’an dernier aux États-Unis, mais c’est super le retour au Mont-Sainte-Anne. C’est toujours spécial comme étape.»