Des paris non permis coûtent cher à Calvin Ridley

Calvin Ridley a parié sur des matchs de la NFL en 2021 et sera conséquemment suspendu au moins jusqu’au terme de la saison 2022.

C’est ce que le commissaire Roger Goodell a annoncé, lundi, au terme d’une enquête. Officiellement, le joueur des Falcons d’Atlanta est suspendu indéfiniment. Il pourra demander à être réintégré dans la ligue à compter du 15 février 2023.

Les faits reprochés sont survenus lors d’une période de cinq jours à la fin du mois de novembre. Le receveur était alors à l’écart pour s’attaquer à des problèmes de santé mentale. L’enquête a toutefois démontré qu’il n’avait pas profité d’informations avantageuses et que les membres des Falcons n’étaient pas au courant de ces paris.

«Il n’y a rien de plus fondamental au succès de la NFL – et à la réputation de tous ceux associés à notre ligue – que de maintenir l’intégrité de notre sport, a écrit Goodell dans une lettre adressée à Ridley. C’est la responsabilité de chaque joueur, entraîneur, propriétaire, officiel et de tous ceux employés dans la ligue.»

«Pendant des décennies, les paris sur les matchs de la NFL ont été considérés parmi les violations les plus importantes à la politique de la ligue et ont été à l’origine des sanctions les plus importantes.»

Ridley a réagi sur Twitter en après-midi. «J’ai misé 1500 $ au total, je n’ai pas de problème de jeu», a-t-il écrit. «Je sais que je me suis trompé, mais j’ai un an [de suspension] lol», a-t-il ajouté dans un autre micromessage.

Ridley a capté 31 passes pour 281 verges et deux touchés en cinq parties la saison dernière. En 2020, il avait totalisé des gains de 1374 verges par voie aérienne, atteignant la zone des buts neuf fois.