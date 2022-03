Bientôt la fin pour P.K. Subban au New Jersey?

Les Devils du New Jersey seront à l’écoute si des équipes appellent pour P.K. Subban, et le directeur général Tom Fitzgerald s’est assuré de faire preuve de transparence à ce sujet avec le principal intéressé.

Ayant déjà joué dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Fitzgerald sait ce qu'une transaction représente pour les joueurs.

Il a été sélectionné au repêchage d’expansion par les Panthers de la Floride en 1993 et a été échangé deux fois par la suite. Bien loin d’une place en séries éliminatoires, les Devils risquent d’être plus vendeurs qu’acheteurs cette saison.

Fitzgerald a donc pris le temps de s’asseoir avec les joueurs les plus susceptibles de changer de camp pour leur expliquer la situation.

«Je me suis déjà assis en face d’un DG au cours de ma carrière de joueur et je me suis fait dire que j’étais échangé ou qu’il y avait une possibilité que je le sois. Le changement est dur pour un joueur. Je l’ai vécu et c’est dur», a fait valoir Fitzgerald dans une entrevue avec le site The Athletic publiée lundi.

L’équipe avant tout

Dans le cas de Subban, un changement d’air semble presque inévitable. Il dispute la dernière saison prévue à son lucratif contrat de huit ans et de 72 millions $ octroyé par le DG du Canadien de Montréal Marc Bergevin en 2014. Il deviendra donc joueur autonome sans compensation cet été.

«J’ai parlé avec P.K [samedi] et nous avons parlé de l’incertitude et de la date limite, et que nous ne sommes pas dans une position dans laquelle nous prévoyons lui offrir une prolongation.»

S'il n'a pas tari d’éloges à propos des services rendus par Subban, autant pour l’organisation que pour la communauté, Fitzgerald prêtera l’oreille si un homologue l’appelle. Ça n’a toutefois pas vraiment été le cas jusqu’ici, mais une blessure chez une équipe aspirante pourrait très vite changer cette situation.

«Le dernier jour [avant la date limite], quelqu’un peut perdre un défenseur droitier et peut m’appeler. Si une transaction a du sens pour les Devils et nous donne une chance de gagner, je dois faire ce qui est le mieux pour l'organisation.»

«Pour moi, si je peux faire une transaction et que ça améliore notre équipe aujourd’hui comme demain, c’est mon travail.»

Subban a récolté trois buts et 18 points en 53 parties cette saison, montrant un différentiel de -8. Pour la première fois de sa carrière, il a été utilisé moins de 20 minutes en moyenne par match, à 19:11.