Baseball: aucun temps mort pour les recruteurs

Malgré le lock-out qui perdure dans le baseball majeur, les recruteurs demeurent à l’affût et plusieurs organisations, dont les Blue Jays de Toronto, étaient représentées lundi, à Montréal, pendant que de nombreux espoirs québécois tentaient d’impressionner durant une journée de démonstration.

«Ça change peut-être mon horaire un peu, mais les dépisteurs ne sont pas arrêtés comme le baseball professionnel», a indiqué Jasmin Roy à propos des effets du lock-out sur son rôle au niveau du recrutement chez les Jays.

«On a un travail à faire pour les prochains repêchages.»

À l’emploi de la formation torontoise, Roy était accompagné de son collègue Patrick Griffin à cette journée organisée par l’Académie de Baseball du Canada (ABC). Les Yankees de New York étaient également présents, par l’entremise de l’ancien lanceur des Expos de Montréal et recruteur de longue date Denis Boucher. Tout juste revenu d’un voyage de 18 jours aux États-Unis, Alex Agostino gardait un œil pour les Phillies de Philadelphie, même chose pour Chris Kemlo et les Padres de San Diego, entre autres.

«L’objectif d’une journée comme ça est de venir voir les jeunes et constater à quel point ils s’améliorent, s’ils ont grandi et pris du muscle, a résumé Boucher, en prenant des notes. Pour ces gars-là, l’idée n’est pas nécessairement de les repêcher cette année, mais souvent, c’est en fonction de l’année prochaine ou l’année suivante.»

«On a un système chez les Blue Jays, où on rentre des rapports à chaque fois qu’on voit des jeunes qu’on surveille et ça se cumule, a pour sa part précisé Roy. Ça permet de voir la progression.»

Une balle rapide à 92 milles à l’heure

Parmi les joueurs, deux lanceurs gauchers ont notamment attiré l’attention des recruteurs. Elliot Cadieux-Lanoue, 16 ans, a ainsi réussi à atteindre les 92 milles à l’heure avec sa balle rapide. Jérémy Pilon, également âgé de 16 ans, a pour sa part frôlé la barrière des 90, tout en déployant une étonnante balle courbe.

«Je suis extrêmement satisfait, a réagi Cadieux-Lanoue, après son passage au monticule. J’ai réussi à atteindre ma meilleure vitesse sur le radar à vie. Honnêtement, je pensais simplement à lancer le plus fort possible dans la zone des prises, mon bras allait bien et je suis très heureux.»

«Il y a plusieurs jeunes intéressants, a constaté Roy, également attentif aux frappeurs de puissance. Pour nous, c’est super important d’être ici, aujourd’hui, afin d’évaluer leur progression. Il y a des gars ici qui ont le potentiel de jouer au baseball professionnel, c’est sûr et certain. Est-ce que ça va être cette année, dans un an ou dans deux ans, ça reste à voir.»

Après Masson et Deschamps...

Au cours des dernières années, Roy a grandement contribué à la sélection du Québécois Jean-Christophe Masson au repêchage de 2019, en 26e ronde, puis à l’embauche du receveur Nicolas Deschamps, en août dernier. Les deux poursuivent d’ailleurs présentement leur progression au complexe de développement des Blue Jays, à Dunedin, en Floride.

«De donner la chance à des jeunes du Québec de jouer professionnel et de vivre leur rêve, c’est beaucoup pour ça que je fais ce travail-là, a affirmé Roy. On en veut d’autres.»