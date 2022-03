Un candidat inhabituel pour le Calder

Ce n’est pas toutes les saisons qu’un joueur de 26 ans qui a disputé 323 matchs dans la Ligue américaine de hockey est considéré pour le trophée Calder, remis à la meilleure recrue de la campagne.

Michael Bunting vit un conte de fées avec les Maple Leafs de Toronto, l’équipe de son enfance. Après avoir mangé son pain noir pendant six saisons dans l’organisation des Coyotes de l’Arizona, l’attaquant s’est entendu pour deux saisons avec les Leafs en tant que joueur autonome, en juillet dernier.

Il est, en date de dimanche, le meilleur pointeur de la Ligue nationale de hockey (LNH) chez les recrues, à égalité avec Lucas Raymond, des Red Wings de Detroit, à 43 points. Avec 19 réussites, il domine aussi les joueurs de première année dans la colonne des buts.

«Je ne peux rien prendre pour acquis, a confié Bunting au site spécialisé The Athletic, mercredi. Je sais à quel point j’ai travaillé fort pour me rendre ici et que tout pourrait me glisser entre les doigts si je lève le pied de l’accélérateur.»

Alors qu’il n’a eu droit qu’à 26 rencontres dans l’uniforme des «Yotes», le natif de Scarborough joue maintenant sur le premier trio torontois... en compagnie d’Auston Matthews et Mitch Marner, rien de moins.

«Évidemment, [Matthews] est un joueur incroyable et un des meilleurs francs-tireurs du circuit, a louangé Bunting. Son éthique de travail en est responsable. Peu importe s’il se trouve en situation de match ou à l’entraînement, il va donner son 100% et essayer de s’améliorer.»

Une aubaine... et une peste

Alors qu’il touchera 950 000 $ par saison jusqu’à la fin de la campagne 2022-2023, Bunting représente une des plus grandes aubaines du circuit. Un cadeau du ciel pour une équipe qui compte présentement moins de 100 000 $ sous le plafond salarial, selon le site spécialisé CapFriendly.

«La plus grande qualité de Bunting est sa grande compétitivité, a indiqué l’entraîneur-chef Sheldon Keefe au quotidien “The Toronto Star”. Il donne tout ce qu’il a à chacune de ses présences. Il est impliqué dans toutes les facettes du jeu.»

En plus d’avoir des qualités de marqueur, Bunting est reconnu pour sa hargne et sa capacité de faire sortir ses adversaires de leurs gonds.

«C'est une peste, a noté Marner. Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur lui dans notre équipe. Je le vois constamment fixer les yeux de ses rivaux. J’ai remarqué que beaucoup de joueurs n’aiment pas cela.»

Les Maple Leafs connaissent présentement des moments difficiles, eux qui ont essuyé deux revers consécutifs, allouant au passage 11 buts. Ils seront les visiteurs des Blue Jackets de Columbus, lundi soir.