Un avant-goût de la finale dans l'Ouest?

Pour un deuxième match consécutif, les Flames se rendent en temps supplémentaire, mais cette fois-ci, ils ne se feront pas jouer la même tour que jeudi. Flames 4, Avalanche 3.

C'est Johnny Gaudreau qui ferme les livres grâce à une savante passe d'Elias Lindholm qui l'a propulsé en échappée.

Il faut dire que les gros canons des deux équipes ont été à l'honneur dans ce match. Du côté de Calgary, Lindholm, Gaudreau et Tkachuk récolte chacuns 3 points. Mackinnon et Makar ont mené la charge de leur côté en étant toujours aussi dominants en contrôle de la rondelle.

Makar et Tkachuk ont par ailleurs eu leur part d'embrouilles dans la rencontre, et en tant que partisan de hockey, on ne peut qu'espérer avoir droit à une série 4 de 7 les opposant.

Donc, avec cette récolte de points au classement, les deux clubs restent donc au sommet de leur division respective.

Reste à savoir si le match de ce soir aura été la bande-annonce d'un film à l'affiche au printemps 2022.

Vous pouvez voir plus bas les faits saillants des 8 autres matchs disputés samedi dans la LNH.

Canucks (6) c. Maple Leafs (4)

Predators (8) c. Sharks (0)

Sénateurs (5) c. Coyotes (8)

Blackhawks (3) c. Flyers (4)

Bruins (4) c. Blue Jackets (4) T.A.B.

Kraken (2) c. Capitals (5)

Red Wings (2) c. Panthers (6)

Blues (1) c. Islanders (2)