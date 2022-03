LNH: programme double sur les ondes de TVA Sports

TVA Sports vous présente, en ce dimanche, deux matchs de la Ligue nationale de hockey (LNH).

D’abord, sur le coup de 16h, vous pourrez assister à un duel très important entre les Stars et le Wild.

Dallas, dont les 10 derniers matchs (7-2-1) ont tout d’encourageant, pourrait rattraper le Minnesota au troisième rang de la division Centrale advenant un gain. À l’inverse, le Wild en arrache depuis 10 parties, comme en fait foi sa fiche de seulement trois gains lors de cette séquence.

Si on pouvait vous conseiller de surveiller un joueur par équipe, on serait tentés (juste un peu) de vous nommer Jason Robertson (cinq buts à ses cinq derniers matchs) pour les Stars et Kirill Kaprizov (six points à ses cinq plus récents affrontements) chez le Wild.

Les Sénateurs en visite à Vegas

Toute l’équipe hockey de TVA Sports enchaînera ensuite (20h) avec un duel entre les Sénateurs et les Golden Knights, ces derniers agissant comme équipe hôte.

Actuellement installés au troisième échelon de la division Pacifique, les «Chevaliers Dorés» se battent avec les Kings, qui n’ont qu’un petit point de plus au classement, pour la deuxième position.

Du côté d’Ottawa, même si les séries éliminatoires ne représentent qu’un mirage depuis longtemps, l’équipe est jeune et compte sur plusieurs joueurs dont le désir d’exceller et de prouver certaines choses est très élevé.

Le défenseur Thomas Chabot y connaît d’excellents moments. Il compte sept points à ses cinq derniers matchs.

Chez les Golden Knights, la meilleure séquence revient à Jonathan Marchesseault, qui revendique cinq points à ses cinq derniers duels.