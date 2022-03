Wayne Simmonds: un exemple de persévérance

À 33 ans, Wayne Simmonds atteint le plateau des 1000 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Le modèle même de l’attaquant de puissance n’en a pas encore terminé, lui qui profite chaque jour des opportunités qui se présentent à lui.

L’humble colosse de 6 pi 3 po a failli ne jamais mettre les pieds sur une patinoire du circuit Bettman. Deux fois, les équipes de la Ligue junior de l’Ontario ont levé le nez sur lui au repêchage, mais quand il a accepté de se joindre à l’Attack d’Owen Sound, son chemin a pris une autre direction.

Devenu directeur du recrutement amateur avec les Kings de Los Angeles avant le repêchage de 2007, Mike Futa, autrefois avec l'Attack, a convaincu l’organisation de jeter son dévolu sur Simmonds en deuxième ronde.

«C’est l’une des meilleures histoires que j’ai eue au hockey. J’ai l’impression que je rencontrais ses parents et lui hier pour le convaincre de venir à Owen Sound, et maintenant, il est sur le point de jouer un 1000e match», s’est rappelé Futa en entrevue avec NHL.com, vendredi.

C’est d’ailleurs une marque à laquelle l’Ontarien n’a jamais vraiment réfléchi. Il s’est contenté de jouer où il le pouvait, que ce soit avec les Kings, les Flyers de Philadelphie, les Predators de Nashville, les Devils du New Jersey, les Sabres de Buffalo et maintenant les Maple Leafs de Toronto.

«Pour être honnête, je ne pense pas y avoir déjà songé pendant ma carrière. J’y suis toujours allé un match à la fois. C’est une bénédiction de seulement être dans la LNH, a avoué Simmonds. Alors je me suis toujours dit que je prendrais ce qui se présenterait à moi, d’essayer de faire de mon mieux, et 14 ans plus tard, me voici à 1000 [matchs]. C’est plutôt cool.»

Un joueur d’équipe

L’athlète de Scarborough porte l’uniforme de l’équipe de sa région natale depuis 2020. S’il n’a plus l’impact sur la patinoire de ses bonnes années à Philadelphie, il est un joueur qui plait aux Leafs depuis longtemps.

«Nous l’avons amené ici parce que nous n’avions pas assez de joueurs comme Wayne Simmonds. Et il a certainement apporté beaucoup au groupe», a expliqué le directeur général Kyle Dubas, qui l’a qualifié «d’exemple à suivre».

«Il amène beaucoup de personnalité à notre groupe. Il est un gars passionné et vocal, alors notre vestiaire et notre banc sont plus bruyants depuis qu’il est là. Il est un gars très compétitif», a poursuivi l’entraîneur-chef Sheldon Keefe.

Puissant et robuste sont des qualificatifs qui reviennent souvent lorsqu’on parle de Simmonds. L’ailier droit a toujours contribué en attaque aussi, comme en font foi ses 266 buts et 521 points.

Merci aux parents!

Malgré tout cela, c’est la persévérance de celui qui n’a jamais évolué dans les rangs mineurs depuis 2008 qui fait le plus parler d’elle.

«Ça m’a été insufflé par mes parents à un jeune âge, a reconnu Simmonds. J’ai regardé mes parents travailler extrêmement fort quand j’étais jeune. Je travaillais avec mon père en construction durant les étés. Tout ce qu’ils ont fait pour que j’en sois à ce point, j’ai trop de bonnes choses à dire d’eux.»