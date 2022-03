Un premier chandail dans les hauteurs du Nationwide Arena

Les Blue Jackets de Columbus ont écrit une page de leur histoire, samedi, en hissant dans les hauteurs du Nationwide Arena leur tout premier chandail. L’ancien capitaine Rick Nash est le privilégié qui a vu son numéro être retiré.

C’est sous les chaleureux applaudissements de la foule que l’homme aujourd’hui âgé de 37 ans s’est présenté sur la surface glacée, afin de voir son numéro 61 entrer dans l’histoire de la formation de l’Ohio.

Nash est encore à ce jour l’unique patineur repêché par les Blue Jackets au tout premier rang d’un encan amateur de la Ligue nationale. L’organisation qui a fait son entrée dans le circuit Bettman pour la saison 2000-2001 avait jeté son dévolu sur le patineur ontarien au repêchage de 2002. En neuf saisons avec les Blue Jackets, plus précisément 674 matchs, Nash a amassé 547 points.

«Vous avez regardé un jeune homme de 18 ans grandir devant vos yeux, a mentionné Nash, à l’endroit des spectateurs, lors de la cérémonie d’avant-match. Vous avez été patients avec moi. Il y a eu des hauts et des bas, mais je peux vous garantir une chose, vous avez fait en sorte que c’était facile de travailler fort avec l’uniforme des Blue Jackets sur le dos.»

«Cette bannière ne représente pas ce que j’ai accompli. Elle représente ce que nous avons accompli. Ma famille et moi sommes fiers d’être des Blue Jackets de Columbus et nous sommes fiers d’y vivre.»

«Ça fait 19 ans, quatre mois et 23 jours que j’ai mis le pied sur cette patinoire pour la première fois devant vous. Cette soirée-là, j’ai marqué mon premier but et j’ai entendu ce rugissement que je viens d’entendre et il m’a terriblement manqué. Merci!»

Le directeur général en 2002, Doug MacLean, ne possédait pas initialement le premier tour de parole, mais un échange avec les Panthers de la Floride lui a permis de mettre la main sur l’attaquant qu’il convoitait.

«J’y repense très souvent parce que nous avons été chanceux d’obtenir Rick Nash le joueur, mais nous avons été encore plus chanceux d’avoir Rick Nash la personne, a mentionné MacLean, lors de la cérémonie. Nous savions que c’était un joueur talentueux, mais nous n’avions aucune idée à quel point il était une bonne personne.»

Nash a participé à plusieurs moments historiques de l’histoire des Blue Jackets, dont leur première participation aux séries éliminatoires, au terme de la saison 2008-2009, alors que l’équipe était encore dans l’Association de l’Ouest.

Nash a finalement conclu sa carrière au terme de la saison 2017-2018, après des passages avec les Rangers de New York (375 matchs) et les Bruins de Boston (11 matchs). Il a amassé 805 points en 1060 duels.

«Ce sont des moments comme ceux-ci qui feront partie à tout jamais de l’histoire des Blue Jackets de Columbus, de dire le président des opérations hockey de l’équipe, John Davidson. Notre organisation est l’une des plus jeunes de la LNH et bâtir une histoire prend du temps. Ce soir [samedi], nous franchissons une importante étape.»

Depuis qu’il a pris sa retraite comme joueur, Nash est revenu dans l’organisation des Blue Jackets, lui qui a occupé plusieurs postes au sein de l’équipe. Il est aujourd’hui directeur du développement des joueurs.

Les Bruins gâchent la fête

Si l’ambiance était à la fête, les Bruins de Boston, l’équipe en visite pour l’occasion, ont mis fin aux réjouissances en l’emportant 5 à 4 en prolongation.

David Pastrnak a été le seul buteur lors de la fusillade. Jake DeBrusk, Erik Haula, Craig Smith et Patrice Bergeron ont tous touché la cible durant les 60 minutes réglementaires.

L’attaquant des Blue Jackets Jakub Voracek a permis aux siens de continuer de croire en la victoire lorsqu’il a secoué les cordages, pour créer l’égalité 4 à 4, alors qu’il ne restait que 1,8 seconde au temps réglementaire. Zach Werenski, Vladislav Gavrikov et Gustav Nyquist ont aussi marqué pour les favoris de la foule.