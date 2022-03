Un joueur de centre québécois dans la mire du CH?

Publié aujourd'hui à 09h09

Mis à jouraujourd'hui à 09h09

L’arrivée de Martin St-Louis derrière le banc du Canadien permet de mieux cibler quels joueurs semblent indispensables pour l’organisation, lesquels cadrent dans le style de jeu et la philosophie que l’entraîneur-chef souhaite implanter.

Évidemment, il y a le premier trio, celui de Nick Suzuki, Josh Anderson et Cole Caufield. Mais on voit que le nouvel entraîneur-chef apprécie de plus en plus Artturi Lehkonen. Il l’emploie dans les situations importantes. On sait qu’il est un spécialiste du désavantage numérique, mais son rôle va au-delà de cette facette du jeu.

Certains disent que Lehkonen devrait être échangé, mais je ne suis pas d’accord avec ça. Il n’a que 26 ans. Il va rester à Montréal. St-Louis a besoin de lui dans le système de jeu qu’il souhaite instaurer. Il rend ses compagnons de trio responsables en défensive, parce qu’il montre l’exemple. Quand on regarde la colonne du différentiel, c’est lui qui pointe au premier rang de l’équipe, avec -1.

St-Louis se voit en Pitlick

Un autre qui m’impressionne – et qui semble aussi impressionner le nouvel entraîneur –, c’est Rem Pitlick. Depuis qu’il est arrivé avec le Canadien, il est toujours l’un des quatre meilleurs attaquants de l’équipe. St-Louis l’a même envoyé en tirs de barrage.

Peut-être que St-Louis se voit en lui : Pitlick est rapide, habile et c’est un gaucher qui peut jouer aux trois positions à l’attaque. Ce fut une belle acquisition du Canadien, surtout qu’il n’a rien coûté. Montréal l’a obtenu au ballottage !

Je ne saisis pas pourquoi le Wild l’a laissé aller ainsi. Peut-être que l’avenir nous permettra de comprendre, mais pour l’instant, il est, lui aussi, devenu indispensable aux succès de l’équipe.

Hoffman, le mal-aimé

Mike Hoffman, pourtant souvent critiqué pour ses lacunes défensives, semble aussi obtenir la confiance de St-Louis. L’entraîneur, lui, voit ses qualités offensives. Parce que Hoffman, c’est le type de joueur qui peut changer l’allure d’un match avec un seul lancer.

Hoffman et Pitlick sont les deuxièmes attaquants utilisés par St-Louis en surtemps, juste après Nick Suzuki et Cole Caufield. Ça, c’est une preuve qu’ils sont en train de laisser leur marque à Montréal.

Poehling écope-t-il ?

Laurent Dauphin est un autre joueur qui semble être apprécié de l’organisation. Il montre de bonnes choses et il est utilisé dans les situations importantes. Le Québécois pourrait occuper un poste sur le quatrième trio la saison prochaine. Présentement, l’organisation semble le voir devant Ryan Poehling.

Car en ce moment, Poehling fait partie des joueurs qui perdent des points. J’ignore ce qui se passe avec lui. Est-ce que ses entraîneurs et ses coéquipiers lui ont reproché son inaction quand Samuel Montambeault a été attaqué par Zack Kassian, des Oilers d’Edmonton ? Parce qu’on a beaucoup blâmé Jeff Petry, mais Poehling aussi était tout près et n’a rien fait...

Depuis ce match, on ne le voit plus. C’est un jeune joueur et il est en train de passer à côté de sa chance de se faire valoir. Pendant que les rencontres se jouent, Jeff Gorton, lui, poursuit son évaluation. Il note les performances de chacun, il met des notes de 1 à 10.

Si, à chaque partie, Poehling obtient une note négative, le Canadien devra prendre des décisions. Il y a déjà eu la transaction qui a envoyé Tyler Toffoli chez les Flames. Après cet échange, on s’attendait à ce que les choses bougent rapidement.

Ça dépend de Price

Mais beaucoup de décisions dépendent de Carey Price, de son statut, de son avenir. Sans doute que Gorton discute avec les médecins, qu’il en sait un peu plus. Mais de notre côté, on est dans le néant.

Une chose demeure, toutefois : les joueurs comprennent ce que demande leur entraîneur. St-Louis prépare bien son équipe.

Ça risque de rendre la fin de saison un peu plus intéressante. Parce qu’une organisation aussi prestigieuse que le Canadien ne veut assurément pas terminer au dernier rang de la ligue.

-Propos recueillis par Jessica Lapinski

LES ÉCHOS DE BERGIE

Félicitations à Nicole Bouchard

Demain, au Centre Vidéotron, les Remparts célébreront les femmes dans le sport. Je veux profiter de l’occasion pour lever mon chapeau à Nicole Bouchard, la directrice des services à l’équipe et des relations médias.

Je la connais depuis mes années avec les Nordiques. Ça doit faire 36, 37 ans. Elle est encore là depuis tout ce temps, elle travaille dans l’ombre. Elle s’occupe des Remparts, mais aussi des anciens Nordiques. Quand on a besoin de quelque chose, c’est toujours elle qu’on appelle.

Elle a été une pionnière dans le domaine.

Le Canadien devra trouver un centre

Jake Evans n’a pas été en mesure de terminer le match contre les Flames. Il ne se protège pas beaucoup, le jeune, il veut tellement impressionner. Il devra être prudent. Il a déjà subi plusieurs commotions cérébrales.

Avec ses blessures et les insuccès de Ryan Poehling, le Canadien devra songer à se trouver un autre joueur de centre. Nick Suzuki connaît les meilleurs moments de sa carrière présentement, mais il va avoir besoin d’aide.

On m’a dit cette semaine que le Canadien serait intéressé à Yanni Gourde, qui, lui, est un joueur de centre. Je ne crois pas que Gourde soit très heureux à Seattle. Si jamais il venait à Montréal, la Beauce serait en liesse !