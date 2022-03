Les Québécois s'illustrent au Honda Center

Jonathan Marchessault, Nicolas Deslauriers et Nicolas Roy ont tous inscrit au moins un but dans un festival offensif entre les Golden Knights et les Ducks.

Ce sont les représentants de l'équipe du Nevada qui pourront jouer les vantards; leur équipe quitte Anaheim avec les deux points. Il faut dire que les Ducks ont soufflé dans le dos de leur adversaire en troisième, transformant un déficit de 5-2 à 5-4, mais ce fût trop peu, trop tard. Victoire des Knights.

L'Amossois Nicolas Roy a réalisé son premier match de 2 buts dans la LNH. Il porte ainsi son total à 25 points en 52 matchs cette saison. Roy avait inscrit 25 points à ses 85 matchs précédents en carrière.

Cet affrontement avait une incidence particulière sur la course aux séries dans la division Pacifique considérant que c'était le dernier affrontement de la saison entre les deux clubs. Ajoutez à ça la victoire des Kings plus tôt en soirée, celle des Golden Knights vient créer un écart grandissant entre les Ducks et la dernière place donnant accès au bal printannier.

Bref, avec moins d'une trentaine de matchs à disputer, ce sera compliqué pour la troupe de Dallas Eakins, mais non moins intéressant. À suivre!

Vous pouvez voir plus bas les faits saillants des 6 autres matchs disputés vendredi soir dans la LNH.

Stars (4) c. Jets (3) Prol.

STARS_JETS -

Penguins (2) c. Hurricanes (3) Prol.

PENGUINS_HURRICANES -

Red Wings (1) c. Lightning (3)

REDWINGS_LIGHTNING -

Kings (4) c. Blue Jackets (3) Prol.

KINGS_BLUEJACKETS -

Wild (4) c. Sabres (5)

WILD_SABRES -

Devils (1) c. Rangers (3)