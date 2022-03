Les Lions ne rugissent plus

Pour une quatrième fois de suite, les Lions de Trois-Rivières ont été impuissants à la maison, s’inclinant samedi après-midi par la marque de 4 à 3 contre le Fuel d’Indy, au Colisée Vidéotron.

Reprendre la route sera peut-être une bonne nouvelle pour la troupe d’Éric Bélanger, qui n’a remporté qu’un seul match de cette séquence de sept duels à domicile. Le Fuel a été son bourreau deux fois, ayant humilié les Lions 5 à 0, vendredi.

Trois-Rivières a fait bien meilleure figure que la veille. William Leblanc et Hayden Shaw ont offert des répliques rapides aux filets en première et en troisième période du Fuel. Le club de la Mauricie a même pris les devants grâce au capitaine Cédric Montminy au deuxième tiers, mais les représentants d’Indianapolis ont nivelé la marque avant la fin de l’engagement.

C.J. Eick a inscrit le but victorieux après six minutes de jeu en troisième période. Le Colisée Vidéotron a pu célébrer quand leurs favoris ont créé l’égalité avec 16 secondes à compléter au temps régulier, mais le but a finalement été refusé, à la déception générale.

Les Lions disputeront leurs quatre prochains matchs chez les Growlers de Terre-Neuve, à compter de mercredi.