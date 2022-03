Ils en avaient une mauvaise dans le corps

Même avant que ses joueurs ne sautent sur la patinoire, Patrick Roy avait le sentiment que ce serait une dure journée au bureau. Son instinct d’entraîneur-chef ne l’a pas trompé : les Remparts se sont inclinés 7 à 3 devant les Saguenéens de Chicoutimi, samedi, au Centre Vidéotron.

Les malheurs des «Diables rouges» ont commencé lors de la période d’échauffement, lorsque Nicolas Savoie a reçu une rondelle en plein visage.

Le défenseur n’a pas été en mesure de disputer le match et sa présence face au Drakkar de Baie-Comeau, dimanche après-midi, est incertaine.

Ils se sont conclus quand Andrei Loshko a été accroché par Zachary Bolduc alors qu’il filait avec la rondelle vers le filet désert des Remparts, avec un peu moins de cinq minutes à jouer à la rencontre. L’attaquant a lourdement chuté dans la bande, mais il s’est tout de même vu adjuger le but, son troisième de la partie.

Entre les deux, les Remparts ont été coupables de nombreux revirements, qui ont rapidement mené à leur perte.

Le gardien William Rousseau n’a pas été en mesure de garder son équipe dans le match, cédant cinq fois en 15 lancers. Appelé en relève tard dans l’affrontement, Fabio Iacobo a laissé passer le seul tir auquel il a fait face.

«Je l’ai vu dès nos réunions, a concédé Patrick Roy après la défaite. Les gars n’étaient pas concentrés comme d’habitude. Lors de l’échauffement, ils frappaient le poteau, puis Nico Savoie a reçu la rondelle en pleine face. Ça l’a sorti de la game. C’est une série de situations qui nous ont fait réaliser qu’on ne l’avait pas [samedi].»

Trois aides pour Rochette

L’un des rares points positifs de cette sortie face aux Saguenéens a été la tenue offensive de Théo Rochette, qui a récolté trois mentions d’aide.

Sur le premier but du match, celui de Charle Truchon, le capitaine des Remparts a servi une savante passe à son coéquipier qui a déjoué le gardien Sergei Livitnov.

Ce dernier a bloqué 32 des 35 tirs dirigés vers lui. Zachary Gravel et Zachary Bolduc ont été les autres buteurs de Québec.

«Les revirements et la fatigue, je pense que c’est ce qui nous a coûté le match, a pointé Gravel. Ils ont été opportunistes, mais c’est à nous de ne pas leur donner des chances de qualité comme ça.»

La belle séquence prend fin

Les Remparts revenaient d’un court voyage de deux matchs, au cours duquel ils ont battu le Drakkar puis les Saguenéens. Ils surfaient sur une séquence de cinq victoires avant de s’incliner lourdement samedi.

«C’est sûr qu’il y a de la fatigue, a expliqué son entraîneur-chef. On revient d’un voyage, on était sur une bonne séquence. On avait besoin d’une bonne performance de notre gardien en première pour qu’on puisse retourner au vestiaire avec l’avance, mais tout le monde n’a pas été bon, ce n’est pas compliqué.»

Mais malgré tout, Patrick Roy souligne que les choses «vont encore bien» pour son équipe. «Je l’ai vécu dans ma carrière, c’est juste poche quand ça arrive. En plus qu’on avait une belle foule [8918 spectateurs], ce n’est pas le genre de performance qu’on veut offrir.»

Ses joueurs pourront se reprendre dès dimanche, alors qu’ils retrouveront Baie-Comeau, contre qui ils l’ont emporté 6 à 3, mardi dernier. Mais gare au piège : le Drakkar va bien présentement. Il a remporté trois de ses quatre derniers matchs.

De toute façon, les Remparts ont bien vu qu’ils doivent se méfier des équipes qui figurent dans la deuxième moitié du classement général. Les «Sags» étaient 13es hier ; le Drakkar, 16e.

Quant aux Remparts, ils sont deuxièmes derrière les Islanders de Charlottetown.

«Ça peut être tough encore. Le Drakkar joue bien. Mais [samedi], on n’a pas compétitionné et on n’a pas été bons sur nos remplis défensifs», a ajouté Patrick Roy.

«C’est un autre gros match, a soulevé Gravel. C’est une équipe dont la fiche ne reflète pas le jeu sur la glace. Récemment, ils ont de bons moments. Il faudra être prêt.»

Iacobo défendra le filet des Remparts. Nathan Gaucher pourrait être de retour dans la formation, lui dont le nom avait été placé sur la «liste COVID».