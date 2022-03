CF Montréal: les défauts de la révision vidéo

Kei Kamara n’est pas reconnu pour avoir la langue dans sa poche, alors il ne s’est pas gêné pour commenter la décision qui a mené à l’annulation du but de Djordje Mihailovic en début de seconde demie.

« C’est fou la révision vidéo, on adore et on déteste en même temps. L’officiel est en contrôle du match, il a laissé jouer parce que le jeu est parfois physique. »

L’attaquant de 37 ans aurait nettement préféré que Drew Fischer se fie à son propre jugement plutôt que d’écouter la voix dans son oreillette.

« On lui a dit d’aller revoir alors qu’il avait pris sa décision par lui-même et c’est dommage parce que c’était une belle course de Djordje. »

Passer à côté

Crédit photo : Photo Martin Alarie

Dans l’ensemble, le CF Montréal n’a pas offert une prestation très convaincante et Kamara ne s’est pas défilé.

« On était à côté de notre match, nous, aujourd’hui. J’aurais pu aider plus, j’aurais pu décocher un peu plus.

« C’est notre deuxième partie de la saison et ma première avec les gars alors je suis sûr que les choses vont finir par cliquer. »

Il se console au moins avec le fait que l’équipe pourra se reprendre dès mercredi prochain, en allant affronter Cruz Azul à Mexico, en quarts de finale de Ligue des champions.

Plus analysés

Crédit photo : Photo Martin Alarie

Ce qui a sauté aux yeux en première demie, c’est la capacité de Philadelphie de contrer la construction offensive montréalaise.

Celle-ci se fait pratiquement toujours de l’arrière et les visiteurs étaient visiblement au courant.

« On est plus analysés, les équipes s’adaptent à notre style de jeu et nous créent des problèmes, mais dans le jeu, on n’est pas trop en déséquilibre », a soutenu Zachary Brault-Guillard.

« Il faut travailler plus fort pour se redonner de la confiance. Ça arrive des semaines où ça ne marche pas », a-t-il ajouté.

Il s’agit d’ailleurs d’un commentaire intéressant en ce qui concerne la confiance, puisque cette équipe a quand même défait Santos Laguna 3 à 0 moins de deux semaines plus tôt.

C’est donc dire que dans une formation jeune, la confiance peut demeurer un peu fragile.

Crédit photo : Photo Martin Alarie

Pas titulaire

Puisqu’il est question de Zachary Brault-Guillard, il n’a pas encore obtenu de départ en quatre rencontres cette saison, lui qui a été titularisé 23 fois la saison dernière et 19 fois en 2020.

« Il y a beaucoup de nouveaux, Alistair [Johnston] est arrivé, Mathieu [Choinière] joue à droite et à gauche », a-t-il expliqué.

« Le coach fait ses choix, j’essaie d’être performant aux entraînements. »