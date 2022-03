L'affrontement entre les Canadiens et les Oilers, samedi soir à Edmonton, a donné lieu à quelques décisions des arbitres qui ont fait réagir les amateurs, si ce n'est pas les acteurs du match eux-mêmes.

À lire aussi: Deux en deux en Alberta

On a vu les arbitres accorder un but aux Oilers alors que le gardien du CH, Samuel Montembeault, avait été bousculé par un rival. On a vu des buts refusés et quelques pénalités qui ont fait jaser, dont celle attribuée à l'ailier des Canadiens Brendan Gallagher lorsqu'il a fait voler le bâton d'un joueur des Oilers assis au banc.

«C'est une crampe au cerveau de Gallagher», a observé l'ancien arbitre de la LNH Stéphane Auger, en fin de soirée, à «l'Après-match». Notre collègue a pris quelques minutes pour tenter de décortiquer les différentes décisions de ses ex-collègues.

C'est à voir en vidéo principale.