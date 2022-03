«C'est beaucoup mieux depuis l'arrivée de Martin» - Alexandre Burrows

La nomination de Martin St-Louis à titre d'entraîneur-chef par intérim des Canadiens de Montréal a pratiquement tout changé.

C'est ce que l'entraîneur adjoint de l'équipe, Alexandre Burrows, a déclaré lors d'une entrevue accordée à TVA Sports avant la rencontre face aux Oilers, samedi.

«C'est beaucoup mieux depuis l'arrivée de Martin. Il amène une nouvelle énergie. Dès le départ, il a parlé, à sa première réunion avec les gars, que ce serait une nouvelle saison. Individuellement et collectivement, on recommençait à zéro. Tout était à prouver de nouveau pour mériter du temps de glace et une place dans l'alignement. C'est un changement de philosophie complet avec le nouveau régime en place. Les gars s'amusent présentement et ils travaillent fort. Jusqu'à maintenant, on a du succès.»

Voyez l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.