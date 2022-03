À quand une vedette avec le CF Montréal?

Olivier Renard s'est fait poser la question dans le cadre de sa chronique Dans l'oeil du Renard, samedi.

Le directeur sportif a répondu que ce n'était pas dans les plans pour l'instant, mais que ça pourrait peut-être changer un jour.

«Chacun a sa stratégie au niveau des investissements. On a quand même acheté des joueurs aussi. On a acheté l'option d'Ahmed Hamdi, de Torres et on a investi sur Alistair Johnston. Ce ne sont pas des montants énormes comme certains clubs ont pu faire, mais c'est notre stratégie. Il y a d'autres clubs en MLS qui dépensent plus ou moins le même budget que nous et qui ont des très bons résultats. C'est plutôt notre stratégie de faire comme ça pour l'instant.»

