MacKinnon se fait justice lui-même

Chose certaine, l'Avalanche n'aime pas perdre. Pourtant, ils doivent baisser pavillon contre les Coyotes par la marque de 2 à 1.

Il faut dire que ça a brassé en fin de partie, alors que le match était sur la ligne, puisqu'un bâton élevé flagrant n'a pas été appelé à l'endroit de MacKinnon.

Celui-ci a donc décidé de régler ses comptes avec Dysin Mayo en faisant parler ses poings. Même si c'est le numéro 29 qui s'en sort le plus dévisagé, force est d'admettre qu'il en a servi une bonne au défenseur de l'Arizona.

Somme toute, c'est une soirée frustrante pour la troupe de Jared Bednar. Ses joueurs se sont butés à un Karel Velmejka fumant, qui réalise 41 arrêts dans la victoire, dont 7 sur Mackinnon et Makar chacuns.

Ce n'est qu'une 15e défaite pour l'Avalanche, alors que c'est la 15e victoire des Coyotes.

Vous pouvez voir plus bas les faits saillants de deux affrontements clés dans la course aux séries dans l'Est.

Penguins (5) c. Lightning (1)

PENGUINS_LIGHTNING -

Hurricanes (0) c. Capitals (4)

HURRICANES_CAPITALS -

Il y avait par ailleurs 5 autres matchs dans la LNH ce soir. Omis celui opposant les Canadiens aux Flames, voici ce que vous devez savoir sur les rencontres telles quelles.

Wild (5) c. Flyers (4)

2 buts en 25 secondes de Boldy et Brodin en 3e période permettent au Wild de s'échapper avec la victoire.

Sénateurs (0) c. Panthers (3)

Brady Tkachuk aura beau faire la brasse-camarade autant qu'il le souhaite, les Panthers auront le dernier mot. Jeu blanc facile de 18 arrêts pour Bobrovsky.

Canucks (4) c. Islanders (3)

Les Islanders incapables de garder une avance, et le troupe de Bruce Boudreau récolte une 7e victoire à ses 10 derniers matchs.

Oilers (3) c. Blackhawks (4) Prol.

Draisatl offre un avantage numérique aux Blackhawks en prolongation; Alex DeBrincat n'en demandait pas tant.

Bruins (5) c. Golden Knights (2)

Une soirée «three of a kind» pour Craig Smith à Vegas et les Bruins complètent leur voyage sur la côte Ouest avec 4 victoires en 5 matchs.