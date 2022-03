«Il est en train de voler la place de Poehling»

L'attaquant québécois des Canadiens Laurent Dauphin a connu quelques bons matchs, ces derniers temps, et l'organisation montréalaise ferait bien de continuer à travailler avec lui, selon Maxim Lapierre.

Estimant que Dauphin est «prêt à tout faire pour rester avec les Canadiens», Lapierre voit un projet en lui, même s'il n'est plus un jeune joueur à 26 ans.

«Je lui donnerais une chance», a-t-il lancé, vendredi, à «JiC».

«Il y a des joueurs qui se développent un peu plus tard dans leur carrière, a-t-il ajouté. Pourquoi on met tant d'efforts sur un gars de 20 ans, mais à 26-27 ans, c'est un projet à abandonner? Je ne crois pas à ça.»

Acquis des Predators en retour de Michael McCarron en janvier 2020, Dauphin a disputé 23 matchs avec le Tricolore cette saison, obtenant sept points au passage. Il a bien fait, dernièrement, aux côtés de Brendan Gallagher.

«Donnons-lui une autre année et je suis sûr et certain qu'on va voir que ce gars-là peut causer toute une surprise et devenir un joueur solide, a avancé Lapierre. Il est en train de voler la place de (Ryan) Poehling, selon moi.»

Voyez le segment complet en vidéo principale.