Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte, Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte, Pat et Kevin discutent du possible retour dans l’arène de Vince McMahon à WrestleMania.

Les deux animateurs reviennent également sur le départ de Cesaro, sur l’événement de la WWE qui aura lieu ce dimanche à Laval, en plus de faire le tour de toute l’actualité. Tout ça et bien plus, dans un autre épisode à ne pas manquer!

