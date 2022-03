Rouge et Or: Mathieu Bertrand sera chargé du recrutement

Une page se tourne chez le Rouge et Or de l’Université Laval. L’entraîneur-chef Glen Constantin cède les rênes du recrutement à Mathieu Bertrand et consacrera plus de temps au développement du programme de football.

« Le recrutement est très différent [aujourd’hui], a expliqué jeudi le président Jacques Tanguay. La façon d’approcher les jeunes a changé et il faut y mettre beaucoup d’efforts. Les autres équipes de la ligue se sont structurées. Mathieu va consacrer beaucoup de temps à développer le réseau de recrutement. »

Quart-arrière du Rouge et Or de 1998 à 2003 et membre de l’équipe d’entraîneurs du club depuis 2013, Bertrand a été vanté par ses patrons pour son implication, son leadership et son charisme en conférence de presse.

« C’est un honneur et c’est quelque chose que j’ai toujours aimé, a mentionné Bertrand au sujet de ses nouvelles tâches. Quand je jouais pour les Eskimos d’Edmonton, j’aimais prendre les jeunes sous mon aile. »

Trouver les meilleurs

Mathieu Bertrand, qui conservera ses fonctions de coordonnateur des unités spéciales et de responsable des centres-arrières, n’a pas voulu s’étendre davantage sur la stratégie de recrutement qu’il établira pour ne pas mettre la puce à l’oreille de ses adversaires.

Mais le Rouge et Or se dit conscient que désormais, l’approche des joueurs collégiaux doit commencer dès le début de leur parcours, et non à leur dernière année. Bertrand dit aussi vouloir collaborer avec tous les entraîneurs de niveau collégial, dont certains sont d’anciens coéquipiers.

« Notre travail va consister en une chose, a-t-il ajouté. Trouver les meilleurs joueurs de la région et de partout au Québec, trouver des leaders, des joueurs de caractère, des super athlètes, des showmen qui sont capables de jouer sous la pression. »

La nomination de Mathieu Bertrand n’est pas un désaveu à l’endroit du travail de Glen Constantin, qui s’occupait du recrutement depuis toujours.

« Il n’est pas question de changer la formule, mais de continuer à l’améliorer, a relevé Jacques Tanguay. Glen va continuer à supporter [le recrutement]. »

Le Rouge et Or se dit d’ailleurs « très content » des neuf recrues qui se sont greffées à l’équipe dans les dernières semaines. On peut s’attendre à ce qu’entre trois et six autres joueurs fraîchement sortis des rangs collégiaux s’ajoutent à l’effectif prochainement.

Mais M. Tanguay souhaite désormais que son entraîneur-chef se serve de sa notoriété pour faire rayonner davantage le football universitaire.

« On veut influencer le football universitaire canadien. On l’a fait par notre rendement sur le terrain, par notre leadership dans l’organisation d’activités, a pointé le président. Glen, c’est celui qui a la plus grande influence. »

Un tournoi entre les meilleures équipes en vue

Crédit photo : Photo courtoisie, Mathieu Tanguay

Le Rouge et Or de l’Université Laval souhaite amener davantage d’événements football à Québec, un projet sur lequel l’entraîneur-chef Glen Constantin planchera en plus de toutes ses autres tâches quotidiennes.

Ce ne sera peut-être pas dans l’immédiat, mais Constantin a dans sa mire le championnat canadien des moins de 18 ans, le championnat mondial et aussi un tournoi printanier qui regrouperait les meilleures formations canadiennes universitaires.

« C’est quelque chose qui est important pour moi, a expliqué l’entraîneur. Si USports veut compétitionner avec la NCAA, il faut proposer aux joueurs quelque chose de différent, donner une valeur ajoutée à notre circuit. Parce que si on veut faire les mêmes choses que la NCAA, on n’y arrivera jamais. »

Dès l’an prochain ?

Le président du Rouge et Or, Jacques Tanguay, pense à un événement dans lequel les six meilleures universités canadiennes s’affronteraient. Il estime que les partisans veulent assister à ce type de tournoi et voir leurs favoris se mesurer à de nouvelles équipes.

C’est un projet auquel l’organisation songe depuis un moment, mais la pandémie de COVID-19 a retardé les plans.

« Il faut atteindre les demi-finales canadiennes afin d’affronter des équipes de l’Ontario ou de l’Ouest », a relevé M. Tanguay.

Il affirme d’ailleurs que USports ne craint pas que ce projet porte ombrage au prestige du match de la Coupe Vanier.

« USports est en constante évolution. C’est à nous de montrer notre leadership. Glen, par son influence, est la meilleure personne pour convaincre USports et les universités canadiennes », a ajouté Jacques Tanguay.

Ce dernier vise 2023. Et si ce n’est pas faisable dès l’an prochain, il souhaite que le projet soit mis en place « le plus rapidement possible ».