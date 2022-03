Nikolaj Ehlers accepte les excuses de Dmitry Orlov, mais...

L’attaquant des Jets de Winnipeg Nikolaj Ehlers devrait effectuer un retour au jeu à l’occasion du match de vendredi contre les Stars de Dallas et il a confirmé que le joueur ayant été à l’origine de sa blessure, Dmitry Orlov, lui avait offert ses excuses.

Le défenseur des Capitals de Washington a été suspendu pour deux parties en raison d’un contact genou à genou effectué à l’endroit d’Ehlers le 18 janvier.

• À lire aussi: Suspension de deux matchs pour Orlov

• À lire aussi: Plusieurs semaines sans Ehlers

Celui-ci a participé à l’entraînement de jeudi au sein d’un trio complété par Adam Lowry et Andrew Copp. Même si son retour au jeu constituera pour lui un soulagement et que le fautif a admis ses torts, Ehlers semble rester amer quant au déroulement des événements passés.

«Ce fut bien de sa part, mais il reste qu’il a voulu m’atteindre au genou. Est-ce que ça m’a aidé, ses excuses? Non, j’ai manqué six semaines et lui, il a raté trois jours d’activités», a-t-il déploré en point de presse.

Sa présence pourrait revigorer une équipe se trouvant à l’extérieur du portrait des séries malgré sa victoire de 8 à 4 aux dépens du Canadien de Montréal, mardi. Les Jets occupent le 12e rang de l’Association de l’Ouest avec 57 points.

Cette saison, Ehlers a amassé 13 buts et 12 aides pour 25 points en 34 affrontements.