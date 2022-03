Les Sags impuissants face aux Remparts

Les Saguenéens de Chicoutimi ont dû s’avouer vaincus par la marque de 4-1 face aux Remparts de Québec, jeudi, au Centre Georges-Vézina. La logique a été respecté, considérant qu’avant ce match, les Sags figuraient au 13e rang du circuit Courteau, alors que les Remparts trônait au premier échelon.

« Plus le match a avancé et plus j’ai trouvé qu’on manquait d’énergie. C’est toute qu’une équipe de hockey. Ils sont très bon. Je crois qu’on avait laissé beaucoup de cœur face à l’Armada la veille », a déclaré l’entraineur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, après la rencontre.

Il a fallu attendre la période médiane avant de voir l’ouverture du pointage. C’est nul autre que Zachary Bolduc qui s’est chargé de faire 1-0 pour Québec.

James Malatesta en a ensuite rajouté, en s’emparant d’un généreux retour du gardien des Sag. Malatesta a marqué un premier filet depuis le 17 novembre, soit en 25 parties.

Les visiteurs sont revenus à la charge au troisième tiers. Viljami Marjala a fait bouger les cordages pour une sixième fois cette saison afin de porter le pointage 3-0 en faveur de son équipe.

Toutefois, Vincent Fredette a immédiatement redonné espoirs aux Saguenéens avec moins de huit minutes à jouer en faisant 3-1.

C’était cependant trop peu trop tard pour les représentants du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont vu leurs rivaux s’imposer 4-1 avec l’aide d’un but dans un filet désert.

Domination des Remparts

Les Remparts n’on jamais été réellement inquiétés dans ce duel. « Ce n’était pas une question de vouloir, mais une bien une question de pouvoir. Aussi, on a pris des mauvaises et on s’est mis à courir après la rondelle », a expliqué Yanick Jean, à propos de la différence de force des deux équipes.

Québec parfait

La troupe de Patrick Roy a le numéro de celle de Yanick Jean cette saison. En quatre affrontements entre les rivaux, les Remparts l’ont emporté à chaque fois. La situation est quelque peu ironique puisque les Saguenéens ont fait le même coup à Québec l’an passé, en signant quatre gains en autant de parties.

Les Sags et les Remparts recroiseront le fer samedi, cette fois ce sera Chicoutimi qui traversera le « parc » des Laurentides, alors que la rencontre sera disputée au Centre Vidéotron.