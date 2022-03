L’entraîneur des Leafs n’est pas content du tout

Le match de mercredi contre les Sabres de Buffalo semblait à première vue «facile» aux yeux des partisans des Maple Leafs de Toronto, sauf que leurs favoris ont visiblement des ajustements à apporter.

Malgré le retard de 34 points qu’ils accusaient sur leurs rivaux du jour au classement, les visiteurs ont gâché la soirée des spectateurs au Scotiabank Arena en freinant leur séquence de six défaites grâce à un gain stupéfiant de 5 à 1. Il n’en fallait pas plus pour provoquer une salve de huées et certains joueurs des Leafs ont possiblement regretté l’époque des parties tenues à huis clos. Cependant, leur performance générale n’était pas à la hauteur et l’entraîneur-chef Sheldon Keefe est loin de s’être défilé devant les médias après la rencontre.

«C’était terrible du début à la fin, a-t-il déclaré, tel que rapporté par le quotidien "Toronto Sun". Notre club jouait bien et nous avions toutes les raisons de croire qu’il était prêt à jouer. Concernant notre rendement avec la rondelle, nous étions vraiment insouciants. Offensivement, ce fut l’abîme. Les quatre trios [n’ont pas fait le travail]. Il n’y avait aucun sentiment d’urgence d’agir, aucune compétitivité. On n’avait pas d’emprise sur rien. Nous ne l’avions pas.»

«Notre effort a été décevant, a admis le défenseur Morgan Rielly. C’est une question d’urgence et probablement que ça fait partie de la nature humaine [soit de croire que les buts contre un adversaire faible viendront facilement]. Néanmoins, ça ne peut pas être notre manière de penser. Les bonnes équipes dans des affrontements comme celui-là sont capables de jouer avec une bonne structure, de dominer et de gagner.»

Que se passe-t-il avec Tavares?

Au nombre des hockeyeurs qui devront en faire davantage, il y a le capitaine John Tavares, qui est en panne sèche. Effectivement, il n’a pas marqué dans ses 14 derniers duels. Son plus récent filet remonte au 29 janvier et il est à trois matchs d’égaler sa pire sécheresse en carrière; c’était à sa première campagne, en 2009-2010, avec les Islanders de New York.

Même s’il compte 17 buts et 50 points à son actif, Tavares aura à retrouver sa touche si les Leafs souhaitent demeurer sur la voie du succès en 2021-2022. De plus, son différentiel de -3 est loin d’être extraordinaire. Aussi, son salaire de 11 millions $ par année n’est pas de nature à apaiser ses détracteurs.

Troisièmes de la section Atlantique avec 74 points, Toronto accueillera les Canucks de Vancouver, samedi.