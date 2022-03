Le trophée Vézina à Igor Shesterkin?

Le gardien des Rangers de New York Igor Shesterkin est le favori dans la course au trophée Vézina, selon les cotes du site de paris sportifs Mise-o-jeu +.

En date de jeudi, celle du porte-couleurs des Blueshirts était de 1,65, comparativement à 4,00 pour Frederik Andersen, des Hurricanes de la Caroline. Deux autres hommes masqués sont également considérés par la plateforme pour l’obtention du prix récompensant le gardien par excellence de la Ligue nationale de hockey en saison régulière. Jacob Markstrom, des Flames de Calgary, se trouve ainsi à 6,50, tandis que la cote d’Andrei Vasilevskiy, du Lightning de Tampa Bay, est à 8,50.

Les quatre athlètes connaissent de belles campagnes. Andersen et Vasilevskiy revendiquaient chacun 29 victoires, trois de plus que Shesterkin et quatre de plus que Markstrom, avant les matchs prévus en soirée. Parmi ceux œuvrant régulièrement sur la glace, le représentant des Rangers dominait le circuit Bettman avec un taux d’efficacité de ,940 et affichait une moyenne de buts alloués de 1,98, ayant disputé 35 parties jusqu’ici.