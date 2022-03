La personnalité de Breza le sert bien

Wilfried Nancy aime gérer son alignement en regardant à long terme, mais il a aussi la bonne habitude de prendre des décisions qui se veulent bonnes à court terme.

C’est dans cet esprit qu’il a décidé que Sebastian Breza serait le gardien titulaire, devant James Pantemis, pour amorcer la saison.

« Entre Sebastian et James, ils n’ont pas le même profil comme gardien, a d’abord expliqué Nancy. Ils ont leurs forces et leurs faiblesses.

« La différence en ce moment, c’est le leadership. La façon dont Sebastian se comporte comme personne et comme gardien, c’est une bonne combinaison et nous avons besoin d’une personne ayant ce style pour le moment. »

Travailler

Breza assure qu’il ne se casse pas la tête avec tout ça et il insiste surtout pour dire qu’il a beaucoup de progrès à faire, c’est donc dire qu’il ne peut pas lever le pied de l’accélérateur.

« J’ai quand même énormément de lacunes alors on va continuer à travailler sur l’entièreté du jeu. Je ne relance pas bien, je ne passe pas bien et je ne saute pas bien », a-t-il imagé avec son franc-parler habituel en ajoutant qu’il aimait le climat de compétition qui règne à l’interne.

Breza a nommé ses lacunes, mais une de ses forces, c’est la communication sur le terrain.

« Je parle beaucoup sur le terrain, mais le reste du temps mes coéquipiers vous diront que je parle beaucoup pour rien », a-t-il une fois de plus blagué.

Choyé

Mathieu Choinière est un autre jeune homme qui se distingue. Le club lui a d’ailleurs consenti une prolongation de contrat pour les saisons 2023 et 2024 la semaine dernière.

« Je suis vraiment choyé que le club me donne cette confiance, a convenu le latéral. J’ai fait une bonne année l’an passé et ils me donnent des années pour mon futur. »

Et dans ce futur, il se voit comme un arrière qui donne de l’essence à l’attaque, ce qui ne ferait pas de tort à l’équipe.

« C’est mon objectif cette année d’appuyer plus l’attaque. Je vais essayer d’aller plus vers l’avant et être plus tranchant dans le dernier tiers sans négliger la défensive. »

Avec son émergence vient la popularité et comme il est jeune et qu’il a grandi dans l’organisation, il pourrait devenir un visage de l’équipe, ce à quoi il n’aspire pas pour le moment.

« Je ne me mets pas la pression d’être un visage de l’équipe. J’essaie juste d’être moi-même et de ne pas me casser la tête avec ça. »