Wilfried Nancy fait le point sur les blessés

Le CF Montréal tenait jeudi une visioconférence avec l'entraîneur-chef Wilfried Nancy ainsi que les joueurs Mathieu Choinière et Sebastian Breza en vue du match d’ouverture locale face à l'Union de Philadelphie, ce samedi.

Cette rencontre sera présentée en direct du Stade olympique sur les ondes de TVA Sports et sur TVA Sports direct.

La différence en ce moment entre James et Sebastian, c’est le leadership. On a besoin du profil de Breza en ce moment. James sait qu’il doit travailler sur certains trucs.#cfmtl @TVASports pic.twitter.com/SwYy6zOrhN — Frédérique Guay (@frederiqueguay) March 3, 2022

«J'ai beaucoup de respect pour eux. J'ai parlé (à leur entraîneur). Il a pu prendre le temps de mettre les choses en place. Philadelphie progresse dans des endroits définis. Ils jouent avec le même système, mais ils ajoutent des concepts pour améliorer l'équipe. C'est cohérent, un travail réfléchi, sur le long terme et j'ai beaucoup de respect pour ça.»

«Ils ont beaucoup de bons jeunes dans leur académie.»

«Quand je parle de style de jeu qui me plaît, c'est qu'ils ont un style de jeu clair et défini. Ça ne veut pas dire que k'aime ça. Ça diffère du nôtre.»

«Pour récupérer le deuxième ballon, ils sont très agressifs.»

«Ils ont des faiblesses et on les a bien exploitées les dernières fois.»

«Je regarde les matchs, je regarde où on peut les attaquer et je ne veux pas changer (la stratégie).»

«Mason (Toye) on est toujours dans les dates, ça évolue correctement. Pour Björn (Johnsen) et il reprend petit à petit les entrâinements. Sunusi, on attend le feu vert du "doc". Il s'entraîne à part.»

«Sam (Piette), ça suit son évolution. La blessure que Sam a eue, ce n'est pas une blessure qui est claire. Ç'aurait peut-être été plus clair s'il avait une entorse ou quelque chose de cassé. On avance avec lui, mais on doit voir aussi comment ça va au jour le jour. Parfois ils est prochem, d'autres fois il est au même niveau.»

