Steven Butler est de retour

Après avoir connu la défaite à ses deux plus récents combats, chaque fois par K.-O., Steven Butler a exorcisé ses démons en venant à bout du Mexicain Hector Manuel Zepeda, jeudi soir, dans un gala d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) au Casino de Montréal.

Le boxeur québécois est de retour sur les radars. Butler (29-3-1, 25 K.-O.) se battait pour la première fois depuis le mois de janvier 2021 et cette fois, il a retrouvé ses réflexes contre Zepeda (20-4-0, 6 K.-O.).

Voyez les derniers instants du combat en vidéo principale.

«Bang Bang» a amorcé le combat en lion et a bien failli mettre fin aux hostilités dès le premier round. Butler n’a pas laissé son adversaire respirer et l’a envoyé valser dans les cordes. Après de solides échanges lors des deux assauts suivants, le Montréalais a eu raison de Zepeda par K.-O. au troisième engagement.

Le favori de la foule a profité d’une coupure à la joue de son adversaire pour donner le coup de grâce. Le Mexicain a passé la tête entre les cordages et à son retour au milieu du ring, il a été accueilli par une avalanche de frappes de Butler.

Celui qui a déjà été champion cinq fois avait été ralenti à ses deux derniers duels, alors qu’il avait été envoyé au plancher au cinquième round contre le Japonais Ryota Murata en décembre 2019 et contre le Mexicain Jose de Jesus Macias en janvier 2021.

Avant ce combat, l’Albertain Steve Claggett (31-7-2, 21 K.-O.) a eu raison du coriace Argentin Sebastian Ezequiel Aguirre (18-4-0, 11 K.-O.). Le coin de ce dernier a décidé de jeter la serviette avant le 10e et dernier round.

Lors du dernier combat du gala, le Québécois d'origine arménienne Erik Bazinyan s'est imposé par TKO au neuvième round devant le Mexicain Reinaldo Paniagua pour conserver sa ceinture NABF des super-moyens. Voyez les derniers instants du combat ci-dessous:

Estephan heureux

Le promoteur Camille Estephan était d’humeur rayonnante au moment de faire son entrée dans la salle du Cabaret du Casino de Montréal. EOTTM tenait le deuxième de trois événements pour commémorer les 10 ans de l’organisation, et le premier depuis des lustres devant une foule.

«Quand je suis arrivé dans la salle, j’ai vu les tables et on dirait qu’on revient à la normale», a mentionné avant le gala Estephan, qui a avoué que les démarches pour présenter l’événement devant les amateurs avaient été ardues.

«C’est difficile, parce que tout change rapidement. Même le gouvernement ne sait pas comment s’ajuster. Les restrictions, les protocoles, ça évolue tellement rapidement. Il y a beaucoup de communications entre nous, la [Régie des alcools, des courses et des jeux] et la santé publique. Ils ont d’autres chats à fouetter, il n’y a pas que nous», a-t-il ajouté.

Dans le premier combat de la soirée, le Montréalais Hamza Khabbaz (3-0-0, 1 K.-O.) s’est retrouvé au tapis dans les derniers instants du combat, mais il l’a tout de même emporté par décision unanime contre Rafael Carmona Mendez (4-2-0, 2 K.-O.).

Martine Vallières-Bisson (5-0-0, 1 K.-O.) n’a eu aucun mal à se défaire de la Mexicaine Milagros Hernandez Gonzalez (0-2-0) et Jean-Gardy François (2-0-0, 2 K.-O.) a réussi un percutant K.-O. sur Francisco Javier Rodriguez Juarez (7-2-0, 5 K.-O.).