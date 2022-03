Le gardien du CH Samuel Montembeault mérite largement l'occasion de se reprendre rapidement après avoir connu une soirée difficile lors du dernier match de l'équipe, contre les Jets à Winnipeg.

Dans un revers de 8-4, le portier québécois a semblé «à côté de ses pompes» toute la soirée et il est en partie responsable du résultat final. Mais Montembeault, c'est aussi le gardien qui a réalisé quelques performances formidables plus tôt cette saison dans des circonstances encore plus ingrates.

«Remets-le contre Calgary (jeudi soir), je veux qu'on le teste jusqu'à la fin de l'année», a lancé notre analyste et ancien gardien de la LNH Éric Fichaud, mercredi soir, à JiC.

Selon lui, Montembeault «joue sa carrière» dans la LNH ces temps-ci alors que son substitut actuel, Andrew Hammond, n'a plus rien à démontrer à ce stade-ci.

Patrick Lalime, lui aussi ancien gardien dans la LNH, est de son côté revenu sur l'ensemble de la performance de Montembeault et sur le défi mental que celle-ci comportait.

Voyez l'extrait complet en vidéo principale.