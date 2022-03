«NHL 22» : la Russie et le Bélarus bannis

L’entreprise Electronic Arts, par le biais de sa célèbre marque EA Sports, a annoncé mercredi qu’elle retirera les formations nationales de la Russie et du Bélarus de ses jeux vidéo «NHL 22» et «FIFA 22».

La décision fait suite à l’invasion russe en Ukraine qui est toujours en cours. La compagnie dont les produits ont notamment été lancés pour les consoles PlayStation et Xbox en septembre et octobre dernier souhaite procéder dans les meilleurs délais.

«Après la décision de la Fédération internationale de hockey sur glace [IIHF] de suspendre de ses compétitions toutes les équipes nationales de Russie et du Bélarus, nous allons enlever ces formations de NHL 22 au cours des semaines à venir, a-t-elle indiqué sur son compte Twitter. Nous sommes aux côtés des gens d’Ukraine et nous joignons notre voix à celles du reste du monde pour réclamer la paix.»

L’IIHF avait sanctionné les deux pays lundi et ceux-ci seront absents des tournois de l’organisation jusqu’à nouvel ordre. Cela comprend le Mondial junior 2022 devant être repris en son entièreté en Alberta l’été prochain.

Au soccer, l’impact sera d’autant plus grand puisque «FIFA» est la franchise de jeux de sport la plus populaire de tous les temps. En collaboration avec la FIFA et l’UEFA, EA Sports retirera l’équipe nationale russe du jeu ainsi que les clubs du CSKA, du Spartak et du Lokomotiv, qui évoluent tous à Moscou.

Lundi, la FIFA avait banni la Russie des qualifications pour la prochaine Coupe du monde de soccer.