Michael McNiven passe aux Flames

Critique à l’endroit du Canadien de Montréal à l’égard de son utilisation et son développement, Michael McNiven part sous d’autres cieux. Il a été échangé aux Flames de Calagry en retour de «considérations futures», mercredi.

Le Manitobain a obtenu ses premières minutes dans la Ligue nationale cette saison en venant en relève à Cayden Primeau contre le Wild du Minnesota, le 24 janvier. Il a cédé trois buts sur sept tirs dans une cinglante défaite de 8 à 2.

Jamais repêché, McNiven a signé son premier contrat professionnel avec le CH le 24 septembre 2015. Deux ans plus tard, il mettait la main sur le trophée du meilleur gardien de la Ligue canadienne de hockey (LCH) au terme de la saison 2016-2017 avec l’Attack d’Owen Sound.

Il n'a toutefois jamais été en mesure de poursuivre sa progression en cinq saisons professionnelles, et une sortie publique contre l’entraîneur-chef du Rocket de Laval Jean-François Houle et le Canadien au mois d’octobre n’a certainement pas aidé son sort. Il reprochait alors au pilote de l’avoir laissé dans un match malgré le fait qu’il eut demandé à être retiré et au CH d’avoir décerné le rôle de gardien numéro 1 du Rocket à Primeau sans tenir compte des performances.

Or, McNiven n’a pas brillé dans la Ligue américaine cette saison. Il montre une fiche de 4-4-1, une moyenne de buts alloués de 4,04 et un taux d’efficacité de ,869. Puisque Kevin Poulin fait très bien à Laval, McNiven devenait ainsi le septième gardien de l’organisation.

Houle a certainement cogné le dernier clou du sort de McNiven lundi lorsqu’il avait déclaré que ce dernier allait «prendre son trou» pendant que Primeau et Poulin étaient ses hommes de confiance «au mérite».

À Calgary, McNiven rejoint Jacob Markstrom, Daniel Vladar, Tyler Parsons, Dustin Wolf et Adam Werner qui ont tous des contrats valides actuellement.