Les Seahawks ne veulent pas échanger Russell Wilson

L’entraîneur-chef des Seahawks de Seattle, Pete Carroll, a été catégorique et a affirmé qu’il n’avait «aucune intention» d’échanger le quart-arrière Russell Wilson.

C’est ce que l’homme de 70 ans a déclaré mercredi, à Indianapolis, en marge de l’ouverture du camp d’évaluation annuel de la NFL. Il a aussi dit que plusieurs formations du circuit Goodell l’avaient contacté pour s’enquérir de la disponibilité du pivot.

«À ce stade-ci de l’année, il y a des conversations sur tout le monde. Nous n’avons aucune intention de faire une transaction», a dit Carroll à propos de Wilson.

Dans les dernières semaines, plusieurs avançaient que Wilson souhaitait évoluer pour une autre équipe en 2022. Le pivot de 33 ans a toutefois mis fin aux rumeurs mardi, lors de son passage au «The Today Show» sur les ondes du réseau américain NBC.

«Seattle est l’endroit où je suis présentement et j’adore ça», a notamment affirmé Wilson.

Le choix de troisième ronde (75e au total) au repêchage de 2012 des Seahawks détient une entente encore valide pour deux saisons et ne détient pas de clause de non-mouvement.

En 2021, Wilson a connu sa première campagne perdante, alors que le club de Seattle a maintenu un dossier de 6-10. Il a complété 64,8 % de ses passes pour 3113 verges et 25 touchés en 14 parties. Il a aussi été victime de six interceptions et de 33 sacs du quart.