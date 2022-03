Les Sags l’emportent en fusillade face l’Armada

Les Saguenéens de Chicoutimi se sont imposés par la marque de 3-2 en tirs de barrage face à l’Armada de Blainville-Boisbriand, mercredi, au Centre Georges-Vézina. Les Sags ont ainsi pris leur revanche après s’être incliné dimanche passé aux dépens de cette même formation.

« Le match de ce soir, c’est un copié-collé de ce qu’on doit faire pour gagner. On a eu des chances de marquer et un gardien qui a fait de gros arrêts. C’est aussi simple que ça », a déclaré l’entraineur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, après la rencontre.

Le match a bien mal débuté pour les hommes de Yanick Jean, alors que Matteo Mann a redirigé une rondelle dans son propre filet pour permettre aux visiteurs de prendre les devants 1-0 après seulement 30 secondes de jeu.

La troupe de Bruce Richardson en a rajouté en première. Alexis Gendron a fait 2-0 en récupérant un retour de lancer en avantage numérique. Toutefois, les Bleus ne se sont pas laissé impressionner. Thomas Bégin a marqué son premier dans la LHJMQ afin réduire l’écarte à un seul filet

Matej Kaslik ensuite emboité le pas en deuxième période, en inscrivant son 20e but de la saison, et ce, directement sur la mise en jeu. Tout était possible à ce moment avec un tableau indicateur affichant deux de chaque côté.

Troisième chaudement disputée

La première formation à marquer dans cette période prenait une sérieuse option sur la victoire, et cela, les deux équipes ont semblé l’avoir compris. Malgré quelques chances de marquer pour les deux camps, les gardiens Sergei Litvinov et Charles-Édward Gravel ont fermé la porte à chaque fois afin de forcer la prolongation.

Direction tirs de barrage

Ni Chicoutimi, ni Blainville-Boisbriand n’a été en mesure de s’emparer de la victoire en temps supplémentaire, ce qui a forcé la tenue d’une séance de tirs de barrage.

Un but de Kaslik et trois arrêts du cerbère russe des Sags ont finalement permis aux représentants du Saguenay-Lac-Saint-Jean de s’emparer des deux points avec un gain de 3-2 en fusillade

Les Sags disputeront un deuxième match en 24h jeudi, alors qu’ils se mesureront aux Remparts de Québec, au Centre Georges-Vézina.