La nouvelle vedette de l’Union face au CF Montréal?

L’Union de Philadelphie croisera le fer avec le CF Montréal pour le deuxième match de la saison en Major League Soccer (MLS) des deux équipes, samedi. Le joueur désigné Mikael Uhre, qui s’est entraîné avec le club pour la première fois, mardi, pourrait vivre son baptême du feu contre le Bleu-Blanc-Noir.

Le Danois de 27 ans a connu toute une saison avec le club de Brondby, dans son pays natal, ce qui lui a valu ce transfert de 2,8 millions $ vers l’Amérique du Nord. En championnat domestique en 2021, Uhre a inscrit pas moins de 11 buts en 16 matchs.

«C’est agréable, très agréable de rejouer au soccer. Ça fait un mois sans réel entraînement en équipe, alors évidemment, je dois laisser mon corps s’habituer. Je me sens bien. Tous les gars m’ont accueilli chaleureusement», a indiqué mardi au quotidien «Philadelphia Inquirer» celui qui est devenu le joueur le plus onéreux de l’histoire du club.

Pendant la saison morte, l’Union a surtout ajouté des joueurs offensifs à sa formation et Uhre est celui qui aura la tâche de remplir les immenses souliers laissés par Kacper Przybylko. L’Allemand s’est engagé avec le Fire de Chicago après trois bonnes saisons avec l’Union.

Profondeur en attaque

Si ce n’est pas Uhre qui marque les buts, Julian Carranza pourra le faire à sa place. Ces deux attaquants pourraient créer des flammèches ensemble, puisque l’entraîneur-chef Jim Curtin est l’un des rares à utiliser deux joueurs en pointe.

La profondeur, avec Sergio Santos et Cory Burke, ce dernier étant l’unique marqueur de l’Union dans un match nul de 1 à 1 contre le Minnesota United FC, sera encore une fois l’une des forces de cette escouade cette année.

Philadelphie a terminé au deuxième rang de l’Association de l’Est l’année dernière. Le verdict nul contre les «Loons» apparaît quelque peu comme une déception pour Curtin, mais il ne faut pas trop s’en faire aussi tôt dans la saison.

«Tous les joueurs et entraîneurs savent que nous n’étions pas à notre mieux aujourd’hui [samedi], avait mentionné le pilote après la rencontre. Il faut rappeler que c’était le premier match, les gars sont nerveux, les gars sont excités. [...] J’ai vu plusieurs erreurs et revirements bizarres. Nous savons que nous devons être plus efficaces.»

Jeunesse au milieu

Au milieu de terrain, on fera confiance à la jeunesse cette saison. Jamiro Monteiro et Ilsinho sont partis, ce qui laissera plus d’espace aux petits nouveaux. Outre le capitaine Alejandro Bedoya, 34 ans, tous les joueurs du milieu ont moins de 27 ans.

Face au Minnesota, l’adolescent Paxten Aaronson est entré comme remplaçant tardivement. Le frère aîné d’Aaronson, Brenden, est également passé par l’académie de l’Union et s’est dégoté un excellent contrat avec le Red Bull de Salzbourg, en Autriche, après deux saisons avec l’équipe première. Gageons que son cadet de 18 ans espère suivre la même courbe de progression.

Le CF Montréal avait quant à lui amorcé l’année avec un revers de 2 à 0 contre l’Orlando City SC.