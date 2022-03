«J'y en rêve» - Charles Hamelin

Il est serein à l’idée d’accrocher ses patins, mais avant, Charles Hamelin espère de tout cœur pouvoir faire un dernier tour de piste devant sa fille Violette aux Championnats du monde, ce mois-ci.

Car s’il a été confirmé dimanche que l’événement se tiendrait finalement dans la région montréalaise, la date et le lieu demeurent incertains.

Lundi, Robert Dubreuil, le directeur général de la Fédération de patinage de vitesse du Québec, expliquait à notre collègue Richard Boutin toujours «vouloir présenter le Mondial, mais que les conditions minimales doivent être en place».

«Je suis pas mal sûr qu’il y aura un Mondial, mais nous non plus, on n’a aucune certitude sur le lieu et la date, a pointé Hamelin en entrevue au Journal, mardi. Pour moi, ça serait la première et la seule chance que “Vivi” puisse me voir patiner en compétition.»

«Alors, c’est sûr que ce Mondial-là a une place spéciale pour moi, a-t-il ajouté. Je veux courser, être capable de patiner devant ma famille, à l’aréna Maurice-Richard.»

Parce qu’ensuite, le rideau tombera sur les quelque 30 années de Hamelin en patinage de vitesse courte piste.